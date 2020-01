Macron anuncia una tregua con Trump por la 'tasa Google'

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Estados Unidos, Donald Trump, han acordado relajar las tensiones comerciales entre ambos países y seguir dialogando sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo respecto del impuesto que grave las actividades de las grandes empresas tecnológicas con el fin de evitar una escalada en la guerra comerciales.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.