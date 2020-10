Mercado y analistas apuntan a nuevos contactos entre Liberbank y Unicaja

Medios financieros y analistas siguen apuntando a la posibilidad de una próxima e incluso más o menos inminente fusión de Liberbank y Unicaja Banco, una opción que se baraja desde hace meses y que se intensificó este verano y aún más tras el acuerdo de absorción de Bankia por Caixa Bank en septiembre. Las entidades asturiana (Liberbank) y malagueña (Unicaja), que ya negociaron una integración entre 2018 y 2019, no se pronunciaron sobre las nuevas informaciones -caso de la distribuida ayer por la agencia Bloomberg- que apuntan a que se podrían retomar las conversaciones.

Se da por seguro que no existen negociaciones formales en este momento aunque medios conocedores apuntan a la existencia de contactos "informales, preliminares y exploratorios". Sin embargo, las mismas fuentes consultadas ayer precisan que esas "aproximaciones" se están produciendo no solo por parte de ambos bancos sino entre ellos y otros, al igual que están haciendo casi todas las entidades y a varias bandas. Son contactos que, en todo caso, pueden derivar en conversaciones serias, como en el 2018, o no.

Aunque algunas informaciones apuntaron a que Liberbank habría mandatado a Deutsche Bank para asesorarle en la fusión, medios financieros precisaron que Deutsche es asesor habitual como banco de inversión de la entidad asturiana y que no existe tal mandato para abrir el proceso de negociación. Tampoco parece que haya convocatorias inminentes de consejos de administración para abordar esta cuestión.

Movimientos

Lo que sí existe en el sector es la convicción de que todas las entidades harán movimientos, bien de alianzas y fusiones o de reconsideración de activos y negocios para sortear los efectos de la crisis.

La pandemia está reduciendo el negocio y debilitando aún más la rentabilidad, muy lastrada desde años antes por los tipos de interés ínfimos. El euribor, principal referencia, acaba de marca un nuevo mínimo sin precedentes desde que existe este indicador (cerró septiembre en el -0,415%), y esto sigue estrechando los márgenes de los que los bancos obtienen sus ingresos junto con las comisiones y operaciones financieras. La crisis hace temer a su vez un repunte de la morosidad, lo que dañaría el balance de los bancos.

Ampliación de capital

En la última semana, varios informes difundidos por los servicios de estudios de Banco Santander y Citi volvieron a a identificar las eventuales integraciones entre BBVA y Sabadell (en Asturias, Sabadell-Herrero) y entre Unicaja Banco y Liberbank (los únicos bancos herederos de cajas de ahorros, junto con Caixa Bank y Bankia, que cotizan en Bolsa) como los emparejamientos con mayor lógica económica. La integración de Liberbank y Unicaja (los bancos cotizados más pequeños) es muy complementaria geográficamente y poco redundante (salvo en servicios centrales) y daría lugar al quinto banco español por activos.

El anterior intento de fusión se rompió en mayo del 2019 porque no se llegó a acuerdo en las valoraciones de los dos grupos y consiguiente ecuación de canje de acciones. Ahora el BCE ha eximido a la fusión de Caixa Bank y Bankia de ampliar capital, un requisito que en el 2019 también pudo haber complicado la fusión de Unicaja y Liberbank.