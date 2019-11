Qonto se abre camino en la financiación en España

Qonto es un neobanco para autónomos y pimyes. Nació en París en el 2016 como consecuencia de una mala experiencia con la banca tradiciona de sus dos fundadores, Alenxandre Prot y Steve Anavi. Y este año se ha enfocado en la expansión internacional al abrir a la vez en Alemania, Italia y España. «En Francia, donde la banca tracional ha recorrido muy poco camino en la digitalización, hemos tenido mucho éxito», explica Carles Marcos, el resposable en España de proyecto financiero. En agosto, el banco contaba con 50.000 clientes –principalmente en Francia– y contaba con una plantilla de 150 trabajadores.

«En España queremos crecer tan rápido como en Francia y llegar a los 40.000 clientes el año que viene, a finales del 2020, y vamos a buen ritmo», explica Marcos. El objetivo de facilitar a empresas, autónomos y ‘startups’, la apertura de cuentas profesionales, con las que, de forma digital, se pueden gestionar transferencias, domiciliaciones, o pagos. Sus depósitos están garantizados por Crédit Mutuel Arkéa y el fondo de garantía de depósitos de Francia, puesto que la firma tiene un IBAN galo. «Hemos solicitado el español», explican Marcos.

RONDA DE FINANCIACIÓN

En los próximos 12 meses espera lanzar una nueva ronda de financiación, tras haber captado más de 32 millones de euros con inversores como Valar Ventures (fundada por Peter Thiel), Alven Capital, Dominique Vidal (de Index Ventures), Céline Lazorthes (fundadora de Mangopay) y Fréderic Potter (fundador de Withings y Netatmo) y el Banco Europeo de Inversión (BEI) desde su fundación en 2016.

Qonto compite en el mercado con entidades como N26, si bien, el banco móvil alemán, se han decantando por la banca particular: ofrecer una cuenta gratis y obtiene rendimiento de lo que transaccionan los clientes. "No nos queremos posicionar como banco de particulares, porque las necesidades de una empresa son diferentes a a las de un particular. Preferimos enfocarnos a un producto de empresas", explica Marcos.