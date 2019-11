Seat estudia irse de Martorell si las protestas en Cataluña continúan

El presidente de Seat, Luca de Meo, ha mostrado su inquietud por que los cortes de carreteras que se han producido en Cataluña durante las últimas semanas, en protesta por la sentencia del 'procés' y los efectos sobre la confianza empresarial que estos hayan podido originar. El máximo dirigente de la firma automovilística ha deslizado que su grupo está estudiando la posibilidad de deslocalizar la planta fuera de Cataluña si las protestas persisten. "Si esto sigue, el grupo tiene otras opciones", ya que "dispone de plantas en casi toda Europa", ha declarado de Meo.

De Meo ha matizado que éste es más un "temor", que no una "queja o una advertencia"; es su "estado de ánimo", según ha afirmado en una entrevista publicada este lunes por La Vanguardia. De Meo ha realizado estas declaraciones en referencia al episodio vivido en la planta de Martorell el pasado 18 de octubre, cuando la compañía tuvo que parar la producción de la planta debido a las afectaciones en la circulación de vehículos provocadas por las marchas independentistas durante la jornada de huelga. El dirigente de Seat ha reiterado que decidió cerrar la planta de Martorell "por prudencia" porque no sabía si todas las piezas podrían llegar, lo que provocó un daño económico de "decenas de millones de euros".

Luca de Meo ha explicado que, aunque la inestabilidad no es específica de Cataluña, a los inversores les asusta y ha afirmado que la imagen que se está proyectando de los acontecimientos de Cataluña en el exterior "no ayuda". El dirigente ha aseverado que su trabajo es demostrar que "no pasa nada operativamente, pero que, si esto sigue, el grupo (VW) tiene otras opciones, dispone de plantas en casi todos los países de Europa".

Para el presidente de Seat, no tiene sentido que miembros del Govern viajen a Alemania para tratar la situación de Seat con representantes del grupo Volkswagen, porque les van a decir que "me llamen a mí y para eso tienen mi número de móvil". "Algunos creen que mi trabajo consiste en ir a Alemania a mendigar dinero", ha añadido De Meo, quien ha aseverado que Seat se autofinancia desde hace cuatro años. Según De Meo, Seat representa el 4 % del PIB de Cataluña y el 12 % de las exportaciones, además de ser el primer grupo inversor industrial de España.