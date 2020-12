Ssangyong se declara en concurso de acreedores

El sector de la automoción ha sufrido mucho con el coronavirus. La mayoría de marcas han conseguido superar las primeras oleadas, y sobre todo el primer proceso de inactividad, pero han sufrido desplomes en sus ingresos y beneficios y algunas firmas incluso han presentado pérdidas. Ssangyong se encontró con que el Grupo Mahindra (M&M), propietaria del 74,65% de la surcoreana, decidió dejar de invertir en ella y le pedía que se buscara otros inversores. M&M, que salvó a Ssangyong en 2010, tomó esta decisión tras registrar una caída de ventas del 88% en su mercado principal, el indio, durante la primera oleada del Covid-19. Apenas seis meses después, Ssangyong se ha declarado en concurso de acreedores.

La automovilística asiática no es capaz de afrontar una deuda de 60.000 millones de wones, 44 millones de euros, y tras agotar todas las opciones para obtener financiación y no ser capaz de extender la deuda al no alcanzar un acuerdo con los prestamistas, ha tenido que declararse en concurso de acreedores. Aun así, según el comunicado oficial de Ssangyong, "la compañía planea resolver pronto el problema de liquidez tras poner en marcha un procedimiento de rehabilitación". Según la firma surcoreana, ahora empieza un período de tres meses en los que buscará el modo de conseguir la financiación necesaria con nuevos socios. Mientras, podrá seguir con sus actividades normales.

Mahindra toma el control durante el proceso

Durante estos tres meses, M&M, como máximo accionista de Ssangyong, se hará cargo de la marca y "cooperará para normalizar la situación" y ofreciendo el soporte necesario durante las negociaciones con las partes interesadas. Por su parte, Ssangyong atribuye esta situación al coronavirus, que ya se llevó por delante la inversión que el grupo indio debía hacer en su compañía. "Estamos haciendo todo lo posible para transformar la situación y construir una empresa más sólida y competitiva para el futuro", añade el comunicado.

Ssangyong vendió un 10% menos en Europa el año pasado al matricular, según datos de Jato Dynamics, 14.627 unidades. En España, según datos de la Asocaición Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la caída fue similar, del 10,4%, con un total de 3.057 unidades vendidas. El SUV pqueño Tivoli fue su superventas español con 1.678 matriculaciones, seguido del XLV con 416 y del Korando con 301.