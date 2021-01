La classe de 5é de Primària, del CEIP Ausiàs March, de la Vall d’Uixó, ha realitzat les activitats solidàries, que recull en el seu projecte IDI-ART (Igualtat, Diversitat i Inclusió). Una d’elles va ser l’elaboració de sabons solidaris. Des d’agost van estar recollint sabó de mà que ja no utilitzaven o que estava a punt d’acabar-se. Durant novembre van dedicar part de la seua sessió de plàstica i tutoria a esmicolar els sabons i mesclar-los per a fer uns nous amb formes molt divertides.

A més, van guardar pell de taronges i amb la glicerina van realitzar sabons divertits i amb molt bona aroma.

Els alumnes es van encarregar de fer trossos de la pell de taronja, fondre la glicerina, mesclar i tallar, mesclar els sabons, i després empaquetar-los per a regalar. Enguany els sabons han tingut uns destinataris molt especials. Els primers han sigut els treballadors de la residència d’ancians d’Onda i de la Vall d’Uixó, per la seua gran labor i per a dir-los que estan al seu costat i que els troben a faltar. Els segons destinataris van ser els residents de les llars d’ancians i, finalment, els seus sabons van viatjar Etiòpia, on i gràcies a l’associació SOS Àfrica, molts xiquets i xiquetes rebran aquests articles d’higiene.