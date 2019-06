Les beques de menjador i ajudes al bo infantil per al proper curs augmenten el seu pressupost

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2019-2020. Educació hi destinarà un total de 72.740.000 euros per al pròxim curs escolar, és a dir, vora 1 milió d’euros més que l’any passat i es beneficiaran 127.000 xiquets i xiquetes.

Com a principal novetat per al pròxim curs, les famílies que tenen accés al Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual figuraran pregravades les dades que consten en poder d’aquesta administració.

Cal recordar que l’alumnat que no va sol·licitar beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre; o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu. Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs 2019-2020 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals. També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat.

A més, la Conselleria destinarà un total de 55,5 milions d’euros en ajudes econòmiques per al bo infantil, la qual cosa suposa un increment del 20,6 % del pressupost respecte al curs 2018-2019.El beneficiari d’aquesta subvenció serà l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres privats de primer cicle d’Educació Infantil, així com l’alumnat de 0-1 i 0-2 anys matriculat en escoles municipals valencianes, per al curs 2019-2020. L’estudiantat haurà d’haver nascut o estar previst que nasca amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

Cal recordar que l’alumnat del tram 2-3 anys de les escoletes municipals disposa d’aules gratuïtes des del curs 2018-2019, igual que les escoletes de la GVA en el tram 0-3 i les aules de 2 anys establides en centres educatius d’Infantil i Primària. A més, Educació tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la concessió de les ajudes i l’import de l’ajuda que corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda per capita familiar de l’exercici 2017.

LES NOVETATS

Com a novetat, per al pròxim curs s’ha realitzat un augment dels mínims i màxims d’ajuda per al tram de 2 a 3 anys. L’import mínim mensual serà de 90 euros, quan fins ara era de 80 euros; i l’import màxim serà de 180 euros, mentre que fins ara era de 140 euros.