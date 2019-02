Els patis de diversos col·legis de la ciutat de Castelló es convertiran per uns mesos en autèntiques places públiques en les quals xicotets i majors podran gaudir de tota mena d’activitats esportives, educatives i d’oci. I és que l’Ajuntament de Castelló ha représ per segon any consecutiu la iniciativa denominada Patis Oberts, després de l’èxit de la passada edició, que persegueix la creació d’espais inclusius per als xiquets i xiquetes i la dinamització d’aquestos. D’aquesta manera, s’habiliten espais on les famílies poden compartir el seu temps d’esbarjo en un espai segur. En total, seran 11 els centres educatius que es sumen a aquest projecte (quatre més que en 2018): Ejército, La Marina, Jaume I, Benadressa, Castàlia, Lluís Revest, Censal, Juan García Ripollés, Manel Garcia Grau, Herrero y Sant Agustí. Tots ells obriran les portes dels seus patis els divendres, en horari de 17.00 a 19.00 hores, així com els dissabtes, d’11.30 a 13.30 hores, fins al dia 9 de juny. A més, el CEIP Benadressa oferirà activitats els dijous a petició dels veïns i de la comunitat educativa de l’escola, i al col·legi Censal es comptarà amb dues dinamitzadores i dos patis oberts per ampliar l’oferta.

El regidor d’Educació, Enric Porcar, ha remarcat que s’ha anat avaluant de manera constant i s’han fet les modificacions adients perquè cada vegada més famílies, més escoles i més barris puguen gaudir del Patis Oberts.

Per aquest motiu, «és una gran satisfacció veure que enguany hi ha més centres que volen formar part de la iniciativa», ha celebrat Porcar. «Estem creant espais inclusius» per als més petits «amb la figura d’un dinamitzador cultural per promoure el disseny d’activitats en cada centre. Estem fent barri», ha afegit.

Així, a través d’activitats motivadores i innovadores, entre les quals es troben els jocs de taula, manualitats i esports alternatius, el projecte aconsegueix transmetre als escolars valors tan importants com la cooperació, el treball en equip, el respecte i la integració.