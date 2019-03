El cicle de trobades literàries de l’institut Francesc Ribalta va arribar al seu equador amb un convidat que va alçar passions entre els més de 200 alumnes que es van amuntegar expectants en la imponent sala d’actes del centre. Un espai que va despertar milers de records en el ponent, Eloy Moreno, qui va tornar després de 25 anys al què va ser el seu institut, encara que «aquesta vegada estava en l’altra part, a dalt, parlant d’Invisible», va recalcar.

Els estudiants de primer d’ESO, que van formar dos grups, van tindre l’oportunitat de conéixer a l’escriptor castellonenc, autor de llibres com El bolígrafo de gel verde, Lo que encontré bajo el sofá, Cuentos para entender el mundo o El regalo. En aquesta ocasió, però, la novel·la protagonista va ser Invisible (2018), una història commovedora i més que necessària que convida al lector a reflexionar.

«Ha sigut una sessió multitudinària que ha generat gran expectació entre els joves i a la qual han volgut assistir també alguns alumnes de quart d’ESO i de Batxillerat», comenta Carmen París, cap del Departament de Llengua i Literatura de l’institut Ribalta. Moreno va signar en finalitzar la xerrada --que va versar sobre els personatges del llibre i les cites més destacades d’aquest, entre altres coses-- desenes d’exemplars de la seua última novel·la.

PROPERES CITES

L’IES Ribalta mostra la seua ferma aposta per la promoció de la lectura entre els més joves del centre amb pròximes cites en les quals continuaran compartint les seues inquietuds i pensaments escriptors com David Lozano, que aterra aquest mateix matí per a parlar sobre Valkiria. El torn d’Alfredo Gómez i la seua obra Sin máscara arribarà l’11 de març, i Chiki Fabregat --amb Me llamo Zoila-- serà l’encarregada de clausurar el cicle el proper 10 d’abril. En total, huit exitosos escriptors pasaran pel centre per a contagiar el seu amor per les lletres als estudiants d’ESO.