Cultura, aprenentatge i diversió s’uneixen per a fer les delícies de xicotets i majors els mesos d’abril i maig. Teatre, visites teatralitzades, tallers i tot tipus d’espectacles són algunes de les propostes que trobem en la programació presentada per la Conselleria d’Educació.

Una de les seus d’aquesta agenda cultural serà el Teatre Principal de Castelló, que alçarà el teló amb la visita teatralitzada Viatge al Principal, el 21 d’abril a les 11.30 hores. L’espectacle proposa un recorregut a l’interior d’un dels espais més emblemàtics de la capital de la Plana, amb 125 anys d’història, de la mà de dos personatges shakespearians que ajudaran a conèixer els llocs més recòndits de l’edifici i contaran curiositats, anècdotes i fets històrisc lligats a aquest màgic i singular teatre.

El 28 d’abril arribarà el torn de la sessió Amelia, que conta la història d’una xiqueta que somia amb els ocells, amb els núvols i amb mons xicotets als seus peus. Premiada com a millor espectacle de dansa FETEN 2018, l’obra aterra el 28 d’abril, a les 18.00 hores. I el mes de maig --en concret el dia 19, a les 18.00 hores-- estarà protagonitzat per Estrella, una xiqueta de sis anys que va camí de convertir-se en una pianista de fama mundial. Gràcies a una fèrria disciplina a la qual li sotmeten els seus pares, el seu virtuosisme ha aconseguit uns nivells prodigiosos per a la seua edat.

L’altre escenari triat que farà viure als espectadors una muntanya russa d’emocions és l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Així, la programació s’obri el 7 d’abril amb FOR + i la història de Pupi, un xiquet xicotet que es submergeix en els seus somnis portant-nos amb ell al món del joc. Tots els espectadors interactuaran amb els objectes i viuran de primera mà els efectes visuals, teatrals i sonors, sorprenent-se a cada moment d’aquesta obra.

I Big Band Basket Beat Barcelona convertirà l’Auditori, el 14 d’abril, en una plaça pública per a presentar el descobriment d’un jove que converteix la pilota de bàsquet en un instrument per a fer música en grup. Una història tragicòmica entre la realitat i la ficció que porta a escena els conflictes que naixen entre els nostres interessos i els dels altres en aquesta societat de la immediatesa, la imatge i la desmesura. La petita flauta màgica omplirà la sala el 4 de maig per a contar la història de Papageno i les extraordinàries aventures que viu al costat del seu amic, el príncep Tamino. Junts volen rescatar a la princesa Pamina, filla de la Reina de la Nit, a qui el malvat Sarastro té presonera. Un clàssic del Petit Liceu amb una escenografia cridanera i molt atractiva que han vist ja més de 400.000 espectadors. L’espectacle operístic Els contes de Hoffman, que mostra el treball d’alumnes de la Universitat Politècnica de València i estudiants tota la Comunitat Valenciana i que arriba el 10 de maig, completa l’agenda.