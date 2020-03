Educació crea una eina per a ajudar a eliminar les barreres a la inclusió

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d’Inclusió Educativa, posa a l’abast de tots els centres educatius el qüestionari DEBA, una eina col·laborativa per tal d’avaluar la inclusió de l’alumnat amb necessitats sociopsicopedagògiques. Es tracta d’una ferramenta que naix amb la finalitat de facilitar als equips educatius i al personal especialitzat en orientació l’avaluació conjunta i instantània els factors que afavoreixen i dificulten l’accés a l’educació, la participació i l’aprenentatge de l’estudiantat.

Aquesta eina intuïtiva i còmoda d’utilitzar identifica, a través de 80 preguntes, les barreres de tot tipus que dificulten la inclusió de cada alumne i genera de manera automàtica un informe de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que facilita als equips educatius la presa de decisions i la reducció de les tasques burocràtiques.

Cal tindre present el Decret 104/2018, de 27 de juliol del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià. Per a executar aquest mandat, la Direcció General d’Inclusió Educativa vol oferir als centres aquesta eina pensada per a la valoració prèvia de l’alumnat que necessita una avaluació sociopsicopedagògica i que, al mateix temps, facilita la valoració conjunta de l’equip educatiu i personal especialitzat d’orientació i permet la sistematització de la recollida d’informació sobre els factors de vulnerabilitat. Aquesta aplicació informàtica ha de ser complimentada pel tutor o tutora com a coordinador de l’equip educatiu que atén l’alumne o alumna sobre el qual se sol·licita l’avaluació sociopsicopedagògica.

Es recomana que tot l’equip educatiu implicat en cada cas concret conteste de manera individual totes les preguntes --vuitanta s’han programat--, per a cada uns dels ítems, amb una valoració d’1 a 4, de menys grau a més. Una vegada emplenat el qüestionari, cal clicar l’opció Crear DAFO i l’aplicació generarà un document en PDF amb els resultats de la valoració, classificats en cadascuna de les dimensions valorades (accés o presència, aprenentatge i assoliment, participació i pertinença), organitzats en debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Els DAFO generats han de ser posats en comú, analitzats i debatuts. Aquest procés de reflexió serà el punt de partida per a la presa de decisions i marcarà els objectius prioritaris sobre els quals cal intervindre o donar suport.

Pròximament, la Direcció General d’Inclusió Educativa avançarà en aquest camí i presentarà una altra eina complementària per a l’avaluació dels factors estructurals que faciliten o dificulten la inclusió.