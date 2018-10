Educar als pares per a redirigir als fills, en el CEIP Manel Garcia Grau

Educar per a la vida és el lema del programa de xarrades que ha recuperat el CEIP Manel Garcia Grau i que té com a objectiu guiar als pares i mares per a previndre situacions o conductes no desitjades en els seus fills. Impulsades per l’Ajuntament de Castelló, i amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, les sessions es realitzen cada dijous --la sessió passada va haver de ser suspesa a causa de l’alerta roja per pluges a la ciutat i es celebrarà el proper dia 25-- i tracten temes com el clima d’afectivitat en la llar, l’organització familiar, acostament a les drogues, gestió de tensions i conflictes, factors positius enfront del fracàs escolar, així com l’ús de les noves tecnonologies.

«Amb aquesta sèrie de xerrades oferim eines als pares per a ajudar els nostres fills a triar la millor manera d’afrontar la vida. A través de tallers pràctics, ensenyem com obrir vies efectives de comunicació amb ells perquè quan tinguen algun problema es senten amb la suficient confiança com per a explicar-ho o demanar ajuda. És la manera d’ajudar-los a créixer i madurar com a éssers autònoms», explica Raquel Fraga, secretària de l’Ampa.

MÈTODES MÉS ADEQUATS

«La teoria la sabem de sobres tots, i encara més tenint en compte tota la informació que tenim al nostre abast. No obstant això, hi ha vegades que no sabem com posar-la en pràctica. Amb aquestes sessions, pots adonar-te de si els mètodes que utilitzen serveixen o, per contra, estàs equivocat i has de provar amb diferents mecanismes», afig Fraga.

Amb tot, les sessions titulades Educar para la vida, amb una durada d’una hora i mitja i que s’estructuren en sis vesprades, pretenen facilitar la vida els pares i fer-los entendre, per exemple, «que un xiquet amb 7 anys no pot tindre tableta o que un altre d’11 no està capacitat per a utilitzar Facebook».