Els alumnes de Primària de Castelló es converteixen en arquitectes de la ciutat

El Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, amb el suport de la Diputació de Castelló, el Periódico Mediterráneo i el Periódico del Azulejo, ha convocat el Concurs Escolar de Dibuixos per alumnes de Primària de la província de Castelló, amb el lema la ciutat.

Aquesta iniciativa pretén servir al col·lectiu d’arquitectes i la societat en general per observar la visió dels infants a través dels seus dibuixos sobre temàtiques particulars. En aquesta primera edició, «podrem obtenir informació sobre com els més petits de la família perceben l’espai urbà, què és el que més valoren, què interpreten ells per ciutat, la seva concepció, les carències que li troben… per a, després, mitjançant una exposició, els qui s’encarregaran del disseny de les nostres ciutats puguin conèixer aquest material», destaquen des de l’organització.

Com a punt de partida a l’hora d’abordar el dibuix per al concurs es poden plantejar una sèrie de reflexions per facilitar la tasca dels nens, com poden ser dibuixar aqueixos llocs públics on es relacionen amb els seus amics; el recorregut que habitualment realitzen per anar a l’escola o quina seria per a ells la seva ciutat ideal i quins serveis desitjarien tindre més pròxims.

Els dibuixos s’hauran de presentar al Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló (carrer Ensenyança, 4) abans del 14 de desembre. Podran participar tots els alumnes de Primària matriculats en centres de la província de Castelló i, cada estudiant, podrà presentar un dibuix original amb qualsevol material o tècnica que faci referència al lema de la convocatòria: la ciutat. Cal recordar que el dibuix s’haurà de presentar en una fulla de paper de format A4.

ELS PREMIS

De tots els dibuixos presentats, el jurat seleccionarà els 10 millors dibuixos de cada categoria (A i B) que es publicaran a el Periódico Mediterráneo i el Periódico del Azulejo. El primer premi consistirà en un xec regal de 200 euros per la compra de material escolar durant 2019 a la llibreria Plácido Gómez de Castelló i un joc Lego Architecture.

A més, els centres educatius amb alumnes premiats rebran un diploma de reconeixement, un lot de llibres sobre arquitectura per al fons de la seva biblioteca i una subscripció anual a el Periódico Mediterráneo i el Periódico del Azulejo.

El resultat de la deliberació es farà públic el 21 de desembre mitjançant el Periódico Mediterráneo i el Periódico del Azulejo. La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la difusió d’imatges i/o fotografies dels premiats i dels seus dibuixos amb l’única intenció de promocionar l’arquitectura.