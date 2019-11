Els consells escolars, la clau per al bon funcionament dels centres docents

Compte enrere per a les eleccions als consells escolars. El proper dijous es renovaran i constituiran aquest òrgans en 312 centres educatius no universitaris de les comarques de Castelló. Per tal de facilitar el dret al vot de les famílies, l’horari en què es podrà votar haurà de ser com a mínim de quatre hores i s’haurà d’adaptar a les característiques de cada centre.

Així, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es vol «animar tots els i les docents, les famílies, l’alumnat, el personal administratiu i de serveis i el d’atenció educativa complementària a votar», destaca Margarida Castellano, directora general d’Innovació i Ordenació Educativa. «Els consells escolars són la clau del bon funcionament dels centres docents. Tots els agents de la comunitat educativa són indispensables i el seu compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garanteix una educació de qualitat», subratlla. En aquest sentit, la responsable insisteix en que «és important votar per tal de no perdre el sentit democràtic de les nostres escoles i crear comunitat educativa».

Cal recordar que les eleccions es celebren en 2.402 centres del territori valencià de segon cicle d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i també d’ensenyaments de règim especial i Educació de Persones Adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

Les famílies també poden votar de manera no presencial lliurant el vot a la direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.

«Les propostes i els informes més importants que afecten el funcionament dels centres educatius i, per tant, a l’educació dels nostres fills i filles es tracten en el consell escolar del centre. A partir d’ací, la nostra presència en aquest òrgan es fa necessària si creiem en la participació de les famílies en la comunitat educativa», explica la presidenta de la Fampa, Silvia Centelles. És per això que insisteix en la importància que els pares i mares tinguen veu i vot en el Consell Escolar: «Des d’aquest òrgan parteixen molts temes centrals en l’educació dels nostres fills, des de la jornada escolar, la qualitat del menjador, el pla de convivència, el de coeducació, l’assistència pedagògica, la inclusió, temes referents al funcionament diari del centre... Si tenim la possibilitat de conéixer, opinar i manifestar el nostre acord o no sobre aquests punts, hem de formar part dels consells».

Anar a votar el pròxim 21 de novembre significa donar un pas endavant i caminar cap a «una educació més democràtica i igualitària», senyala.