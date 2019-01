Els escolars de Castelló trauen punta als seus llapis per a salvar el món amb vinyetes

Els col·legis de la província de Castelló es preparen per a salvar el món. Tan sols necessiten paper, llapis i el més important: molta imaginació. I és que el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana ha convocat el concurs de còmic Vinyetes per salvar el món, dirigit a l’alumnat des d’Educació Infantil fins al Batxillerat i els cicles formatius de Grau Mitjà, que poden participar a través dels centres educatius en què es troben matriculats o a títol particular.

Aquest any, la temàtica versarà sobre la lluita contra el canvi climàtic a través dels diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i els estudiants participants hauran de continuar el fil narratiu proposat per l’organització (imatge que es correspon amb aquest text). El termini per presentar les obres és el proper 1 d’abril.

L’alumnat haurà de detectar fets, situacions o processos que afecten el canvi climàtic, dissenyar accions dirigides a combatre’l i proposar la participació en la cerca de solucions a diferents col·lectius i institucions. El guió, que ha de ser original i escrit en valencià, està protagonitzat pels personatges denominats Mar, Ayoub, Blup i l’esperit de l’aigua. Entre els requisits destaca la utilització dels recursos narratius i el format del còmic, així com l’ús de les tècniques de dibuix i pictòriques que consideren oportunes els participants. Els treballs es presentaran en DIN-A4 (21,00 cm x 29,70 cm), en format vertical i l’extensió de les obres serà a triar de un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4 pàgines. A més, els treballs han de respondre a l’estructura dels tres eixos de la guia d’acció per a l’educació ambiental: societat conscienciada (educació per a la responsabilitat); societat activa (educació per a l’acció) i societat participativa (educació per a la participació).

Les obres s’agruparan per categories. Així, en funció del nivell educatiu de l’alumnat participant es distingueixen les següents: A (Infantil), B: (primer, segon i tercer de Primària), C (quart, cinqué i sisé de Primària), D (primer, segon i tercer de Secundària) i E (Formació Professional Bàsica, quart de Secundària, Batxillerat i cicles formatius). A més, l’organització ha diferenciat entre tres categories de caràcter especial, en les quals es premiarà al centre educatiu més sostenible, la recuperació de lèxic tradicional valencià i a les biblioteques.

Amb tot, es concediran un total de cinc premis guanyadors i altres cinc guardons finalistes a l’alumnat de cadascuna de les categories, a més de tres premis especials. L’edició tindrà l’ISBN i farà constar les autories dels treballs guanyadors, tant de l’alumnat com del professorat participant i dels centres educatius. Tots aquests reconeixements s’entregaran el 5 de juny, amb motiu de la conmemoració del Dia Mundial del Medi Ambient.