Els escolars finalistes del concurs de dibuix dissenyen la seua ciutat ideal

Els més xicotets de la província han fet volar la seua imaginació de nou gràcies al concurs escolar de dibuix organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Castelló, que ha comptat amb la col·laboració de la Diputació Provincial, El Periódico Mediterráneo i El Periódico del Azulejo. En la seua primera edició, ha acollit un gran èxit de participació, atraient a més de 160 escolars de Primària de diferents col·legis de la província, que han plasmat en les seues creacions com seria la seua ciutat ideal en una espècie de Castelló del futur en les quals no han faltat al·lusions a l’eficiència energètica, ciutats solars i energies renovables.

I, de tots ells, els xicotets Paula Vinuesa, alumna de 3r en el col·legi Assumpció de Vinaròs, i Pol García, que cursa 6é en l’Angelina Abad de Vila-real, han aconseguit els primers premis de les seues categories. Tots dos han rebut, gràcies als seus originals treballs, sengles xecs valorats en 200 euros per la compra de material escolar durant aquest any a la llibreria/papereria Plácido Gómez i un joc Llec Architecture.

El vocal de cultura del CTAC, Ignacio Pascual, junt al redactor en cap de El Periódico Mediterráneo, Julio Sánchez, es van encarregar de llegir l’acta de la fallada del concurs i van realitzar el lliurament de premis.

EXPOSICIÓ DE TREBALLS

Entre els 168 dibuixos que s’han presentat a la convocatòria, el jurat qualificador ha seleccionat als 10 millors treballs finalistes (que es mostren sobre aquestes línies). Aquestos, junt als dos guanyadors, estan exposats en la seu del Col·legi d’Arquitectes, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores, i els dimarts i dijous, en horari de 16.30 a 18.30 hores.

ELS PREMIATS

El lliurament de premis va tindre lloc dijous passat en la seu del Col·legi Territorial d’Arquitectes, on els assistents van poder participar en un divertit taller infantil durant el matí, en el qual van aprendre l’art de la papiroflexia per part de l’Estudi Arquitectures. A més, tots els participats van rebre un diploma acreditatiu i els centres educatius amb alumnes premiats un diploma de reconeixement, un lot de llibres sobre arquitectura per al fons de la seva biblioteca i una subscripció anual a Mediterráneo i El Periódico del Azulejo.

L’OBJECTIU

Cal recordar que aquesta iniciativa pretén servir al col·lectiu d’arquitectes i la societat en general per a obtindre informació sobre com els més petits de la família perceben l’espai urbà, què és el que més valoren més, què interpreten ells per ciutat, la seva concepció, les carències que li troben… per a, després, mitjançant una exposició, els qui s’encarreguen del disseny de les nostres ciutats puguin conèixer aquest material. «Estem molt satisfets amb la participació i ja estem preparant una segona edició per al mes de setembre de 2019», avança Javier Sorlí, des del Col·legi d’Arquitectes.