Els escolars de la província brillen en el concurs de dibuix de Primària

Els escolars de la província han brillat amb la seua imaginació en el segon concurs de dibuix per a xiquets de Primària de Castelló, organitzat pel Col·legi d’Arquitectura de Castelló, que ha comptat amb la col·laboració de la Diputació Provincial, el Periódico Mediterráneo i el Periódico del Azulejo. En la seua segona edició ha seguit acollint un gran èxit de participació, atraient a més de 800 escolars de Primària de diferents col·legis de la província, que han dibuixat com seria la seua casa ideal per a viure.

El lliurament de premis va tindre lloc el 17 de dessembre en la biblioteca del Col·legi de Arquitectura de Castelló, on es va reunir el jurat, que en aquesta edició ho componia Susana Babiloni Chust, secretària del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló; Ignacio Pascual, vocal de cultura del CTAC; Pepe Monfort, arquitecte y artista plàstic; Vicent Fernàndez, arquitece i professor de dibuix; i Javier Cabrerizo, redactor de Mediterráneo i el Periódico del Azulejo.

Després d’analitzar els 238 dibuixos presentats en la categoria A, per a alumnes de primer curs, segon i unitats específiques de Primària, el jurat va seleccionar 10 finalistes, dels quals va escollir a Gerard Cid Romero, del CEIP José Soriano Ramos, de Vila-real, com a guanyador, i a Toni Gozalbo Sanz, alumne de la Unidad Específica del CEIP Grans i Menuts, de Castelló, amb el segon premi.

D’altra banda, el jurat va optar per entregar un primer premi conjunt en la categoria B, per a alumnes de tercer i quart de Primària. Els premiats van ser Gonzalo Lahuerta Cervera, del CEIP Isabel Ferrer, de Castelló, i Fabio Sánchez Da Silva, del Pius XII, de Vila-real.

Dibuix de Gonzalo Lahuerta Cervera, del CEIP Isabel Ferrer, de Castelló.

Dibuix de Fabio Sánchez Da Silva, del Pius XII, de Vila-real.

En la categoría C, per a alumnes de quint y sisé de Primària, el jurat va triar, entre les 327 candidatures, a Sulia Beltrán Martí, del CEIP Mare de Déu dels Àngels, com a guanyadora, i a Cristina Hernández Saiz, del José Soriano Ramos, de Vila-real, amb el segon premi.

Dibuix de Sulia Beltrán Martí, del CEIP Mare de Déu dels Àngels.