Els alumnes de la província van cridar tots a una sola veu amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, celebrat el passat 30 de gener. Col·legis i instituts de nord a sud de Castelló van engalanar els seus corredors, patis i façanes per a commemorar aquesta data.

Així, el símbol de la pau va ser una constant durant tot el matí en bona part dels centres, com va ser el cas del San Cristóbal. Manualitats, màgia, pintura, balls i contacontes es van colar en el col·legi per a divertir als més xicotets. Els majors van centrar la celebració entorn de la figura de Gandhi, que van pintar en un monumental mural decorat amb tot tipus de detalls.

La decoració tampoc va faltar al Lope de Vega. Els alumnes d’Infantil van portar la seua imaginació al límit a través d’una infinitat d’acolorides i originals creacions amb missatges que promovien el pacifisme. Per la seua part, el CEIP Concepción Arenal de Vila-real va celebrar una cursa solidària en la que van recaptar 350 euros que aniran destinats a Save the Children. I l’IES Francesc Ribalta no va el·ludir aquesta cita. Els estudiants es van reunir al pati, on van reflexionar sobre l’assetjament escolar. L’interpretació d’Imagine i la lectura d’un poema i un manifest van donar per tancada la celebració.