Escolars de tota la província donen la volta al col·le per a lluitar contra la leucèmia infantil

El major moviment escolar contra la leucèmia infantil es va fer present a la província de Castelló. I és que diversos col·les es van sumar a la iniciativa de l’associació Uno entre cien mil, el passat 26 d’octubre. Així, milers d’alumnes van donar La volta al col·le, convertint els seus patis en una autèntica marea solidària amb l’objectiu de recaptar fons per a trobar una cura a aquest càncer infantil. A aquesta cita no competitiva es van unir diversos centres de la província, com són els CEIP Manel Garcia Grau, Agora Lledó International School, Bisbe Climent (Castelló), l’escola infantil Pintor Tasio i Doloretes (Benicàssim), els CEIP Eleuterio Pérez, Sant Vicent Ferrer i Cervantes (la Vall d’Uixó) o els col·les Cardenal Cisneros i Germans Ochando (Almassora).

El director del Manel Garcia Grau, Javi Sos, es va mostrar francament satisfet per l’èxit de la jornada. «Han participat 470 xiquets del nostre col·legi, des d’Infantil de 3 anys fins a 6é de Primària, cadascun d’ells col·laborant amb un euro. A més, hem obert la participació a les famílies perquè tingueren l’oportunitat de col·laborar i han sigut moltes les mares i pares que ens han ajudat durant tot el matí», declara el responsable. Els estudiants han recorregut diferents itineraris, segons l’edat de cada grup, i tots ells han corregut amb el mateix dorsal i han rebut un diploma acreditatiu a la seua arribada a meta. El Patronat d’Esports, el Ampa i l’empresa Intur van voler posar el seu granet d’arena per a fer realitat aquest esdeveniment en el centre escolar. «En total, hem aconseguit recaptar 686 euros. Estem molt contents per com ha transcorregut la jornada i, sens dubte, l’any que ve repetirem», avança el director. I és que el CEIP Manel Garcia Grau ha viscut de prop la leucèmia infantil, ja que dues dels seus alumnes la van patir i, afortunadament, van aconseguir superar-la. És per això que, tal com comenta Sos, «estem especialment sensibilitzats amb aquesta causa».

Un altre dels centres que s’ha sumat a la causa va ser el Lledó, des d’on han destacat l’alta participació per part del seu alumnat. «Aquesta iniciativa integra valors com a conscienciació, compromís, esforç, solidaritat, companyonia, lluita, sacrifici, superació i esperit d’equip en una jornada esportiva amb un marcat sentit de reivindicació. Es necessiten més mitjans per a la investigació de la leucèmia infantil, ja que aquest càncer pediàtric és la primera causa de mort per malaltia fins als 14 anys», han reivindicat.

A causa de l’èxit d’aquesta quarta edició, l’organització ha decidit prorrogar el termini per a celebrar una segona ronda que tindrà lloc el 16 de novembre. I és que han sigut molts els col·legis que s’han quedat a les portes de participar i que, ara, tindran la seua oportunitat de lluitar contra la leucèmia infantil.