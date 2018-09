Una festa infantil inaugura el renovat Museu Joguet

Almassora ha inaugurat el seu nou Museu del Joguet, un dels més ambiciosos de la Comunitat Valenciana. El recinte, situat en l’edifici del Mercat Central, va permetre l’exhibició de més de 1.200 peces atresorades durant dècades per la família Arenós-Agut i altres propietaris de la localitat que han realitzat donacions. Un detall infantil per als assistents i activitats en la plaça, on els xiquets van gaudir dels inflables, van donar el tret d’eixida a l’obertura oficial de la sala, que va atraure a desenes de famílies y escolars del municipi.

El recinte obrirà al públic els divendres, de 18.00 a 20.00 hores, els dissabtes, d’11.00 a 13.00 i de 18.00 a 20.00 hores, i els diumenges, d’11.00 a 13.00 hores. A més, per a grups i centres escolars, s’ofereriran visites guiades de amb cita prèvia.