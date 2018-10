L a ciutat de Castelló ha mostrat el seu suport a l’art urbà i ha omplit part dels seus carrers de colorides pintures amb suggeridors missatges. Els finalistes del segon concurs de grafiti denominat PLCS, organitzat per la Policia Local de Castelló, ja han pintat les seues obres en el carrer Calderó de la Barca, front l’Estadi Castàlia.

Ara, les inmediacions d’aquesta emblemàtica instal·lació estan tenyides per frases que lluiten contra l’assetjament escolar com Cuéntalo, El acoso no es una moda o La fuerza del valiente.

A través d’aquest concurs, l’Ajuntament ajuda a promocionar i donar participació a creadors i creadores de grafiti i art urbà de qualitat com a forma d’expressió cultural i artística i, així mateix, potència les sigles de marca de la Policia Local (PLCS).