Alumnes i professors de l’IES Francesc Ribalta s’han embarcat en un il·lusionant projecte per a dotar al centre d’un nou espai per a deixar brollar la creativitat i incrementar el rendiment dels seus estudiants.

Es tracta d’una zona que han denominat com espai socràtic, en honor al filòsof clàssic grec, perquè la fi primera d’aquesta iniciativa pionera a la província de Castelló és que, a través d’aquest aula a l’aire lliure, l’alumnat aprenga mitjançant el mètode mayéutic en un procés en el qual el professorat es converteix en un facilitador d’aqueix aprenentatge. «Aquest espai serà utilitzat per professors amb un nombre reduït d’alumnes, doncs aquestes classes es presten al mètode d’aquest gran filòsof», comenten els responsables.

El nou espai, situat al pati del centre, ha sigut construït pels alumnes de PMAR després d’un ardu treball en les classes de tecnologia i plàstica. Així, després de mesos elaborant el projecte, el resultat ha sigut un espai de colorits mosaics, flanquejat per dos arbres centenaris i un jardí vertical construït amb palets i ampolles reciclades. «Ha sigut una experiència gratificant. Amb aquest nou aula, estem més connectats amb la naturalesa i ens concentrem més», va relatar una de les alumnes que ha participat en la construcció.

En total, l’espai socràtic, que acaba d’estrenar-se, podrà ser utilitzat per 60 alumnes durant les classes del matí i per tots aquells que cursen cicles formatius, que es realitzen totes les vesprades, perquè està pensat per a grups reduïts. «Assignatures com a literatura, matemàtiques o cultura clàssica són idònies per a impartir en aquest tipus d’espai», declaren.

Aquest projecte interdisciplinari i dirigit a diversos nivells–en el qual han col·laborat 17 professors-- servirà per a «afavorir i facilitar els processos d’aprenentatge, fomentar la reflexió, la crítica i les habilitats de comunicació, així com desenvolupar capacitats analítiques i d’abstracció», tal com avancen des del centre. I és que diversos estudis apunten a que la naturalesa millora el rendiment acadèmic, les activitats desenvolupades en aquest entorn ajuden als estudiants a concentrar-se i l’aprenentatge a l’aire lliure promou la comunicació.

INQUIETUD I IL·LUSIÓ

Una iniciativa que, en definitiva, sorgeix de la inquietud i la il·lusió d’un grup de professors que cerquen metodologies diferents per a despertar l’interés i la motivació del seu alumnat.

Així és com naix aquest nou espai socràtic, una zona que estarà en contínua renovació i que, des d’ara, situa a l’IES Francesc Ribalta de Castelló en un centre pioner a la província.