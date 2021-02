L'IES Joan Coromines posa rostre als personatges il·lustres del segle XX

Part de l’alumnat de l’IES Joan Coromines, de Benicarló, va visitar recentment, el Mucbe. Aquesta sortida, promoguda pel departament de Filosofia, quedava integrada dins l’assignatura de Valors Ètics. L’objectiu era presenciar l'exposició de l’artista barceloní Lluís Ribas, Icones del segle XX. Una mostra formada per 48 retrats de personatges il·lustres de la passada centúria plasmats en oli sobre tela.

Aquesta visita tenia un doble objectiu. Per una banda, aprofitant l’avinentesa de l’exposició i coincidint amb els continguts treballats (el Dia Escolar de la No-violència i la Pau) en l’assignatura de Valors Ètics a 3er d’ESO, l’alumnat d’aquest curs va poder posar cara i ulls a personalitats de la magnitud de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Rosa Parks, etc., retratats amb la magnífica tècnica i personalitat de Ribas.

D’altra banda, i més en aquests temps de pandèmia, va ser una bona ocasió per a promoure i fomentar l’ús dels espais culturals de la localitat. En aquest sentit, l'entorn més pròxim, aquell que ens envolta, utilitzat com a recurs, és un element generador de coneixement que l'adolescent configura en la mesura que és capaç de percebre, conèixer i, com a conseqüència, apreciar.