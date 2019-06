La ciutat de Castelló, en concret els més xicotets i joves de la capital de la Plana, es van bolcar en el Dia Mundial del Medi Ambient amb una festa amb magnificència en la qual va haver-hi dos clars protagonistes: els escolars i el parc Ribalta. I és que en aquest emblemàtic espai es van donar cita més d’un miler d’estudiants de Primària i Secundària amb un únic objectiu: plasmar lliurement sobre cartolina la imatge del parc Ribalta, autèntica biosfera de Castelló.

L’Ajuntament, El Corte Inglés i Centre Verd van convocar, un any més, aquest concurs de dibuix a l’aire lliure amb la finalitat de sensibilitzar als escolars castellonencs en la defensa del mediambient, un matí que també va servir perquè els participants pogueren compartir una jornada a l’aire lliure. Enguany, en què el certamen ha aconseguit un rècord de participació en la seua novena edició, l’alumnat ha reflectit amb els seus dibuixos la seua particular visió del parc més popular de la ciutat.

Serà dijous que ve, 13 de juny, quan l’organització faça lliurament dels premis als guanyadors del concurs, un acte que tindrà com a escenari la sala d’Àmbit Cultural d’El Corte Inglés (en la segona planta). Segons avancen els responsables, el jurat ja ha triat els huit primers premis, altres huit segons premis i huit tercers (tres guardons per curs, des de primer de Primària fins a segon d’ESO). Els treballs premiats i una selecció dels millors romandran exposats en El Corte Inglés des d’aqueix mateix dia fins al dissabte, 15 de juny, en una mostra que estarà oberta per a totes aquelles persones que vulguen gaudir d’aquestes obres basades en la naturalesa que enalteixen el valor mediambiental del pulmó verd de la ciutat de Castelló.