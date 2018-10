L’assetjament escolar s’ha convertit en els últims anys en un dels problemes que més preocupen famílies i professors. És per això que no és d’estranyar que cada vegada més, els centres i entitats sumen els seus esforços amb la finalitat de poder previndre aquest tipus de situacions a les aules de la província.

L’aclamat projecte multimèdia titulat Nada será igual és un bon exemple d’això, perquè des de la seua estrena ha estat vinculat als centres de Castelló, on els alumnes han pogut posar-se en la pell dels estudiants que pateixen buylling a través de la projecció de les seues dues sèries: Nadie hace nada (sobre el silenci còmplice) i El pacto (sobre el rumor). Ara, el creador i director del projecte, Víctor Antolí, prepara, després de l’èxit de sengles capítols, una pel·lícula que tractarà sobre com l’assetjament escolar traspassa les aules amb de les xarxes socials. «Volem que els joves tinguen consciència que l’assetjament no acaba en les classes. En el filme, tractarem també temes relacionats amb les drogues, el consum d’alcohol, l’abús de poder o la falta de personalitat», aclareix.

El projecte, que cal recordar que està impulsat per la Diputació Provincial, estarà dividit en dues parts. La primera d’elles, que es començarà a rodar el mes de novembre, s’estrenarà en gener, mentre que la segona es projectarà al públic el març vinent. És per això que més d’un centenar de joves es van citar dissabte passat en la plaça de les Aules de Castelló per a poder formar part del nou elenc d’actors en un càsting que va servir com a presa de contacte en la cerca de nous talents. En total, el nou repartiment estarà format per cinc alumnes (tres xiques i dos xics), d’entre 14 i 18 anys, que es sumaran als 11 joves que ja formen part del projecte.

Els instituts Sos Baynat i el Politècnic de la ciutat es convertiran en autèntics platons de pel·lícula amb motiu d’aquest tercer lliurament que promet alçar-se amb un altre èxit majúscul. Cal recordar que la campanya gira entorn del claim L’assetjament escolar ha d’acabar i punt. «Aquesta iniciativa consisteix que quan algun company detecte un cas d’assetjament a les aules, ha d’enviar-li un punt per Whatsapp a la persona perjudicada perquè aquesta sàpiga que no està sola i que pot enfrontar-se a la situació que pateix acompanyada. El nostre principal objectiu és frenar l’assetjament i, a través d’aquest codi, tenim l’oportunitat d’arribar fins ells perquè ho facen», declara Antolí. Així, amb aquest tercer lliurament es pretén sumar més punts i aconseguir conscienciar als més joves de les conseqüències d’aquest tipus de violència i la importància de no quedar-se al marge davant l’assetjament.