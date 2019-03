El parc Ribalta acull una gimcana per la igualtat amb divertits jocs i tallers

Els més petits de la ciutat de Castelló de la Plana es van reunir aquest cap de setmana en l’emblemàtic parc Ribalta per a participar en la jornada titulada Les joguines no tenen sexe, una actividad que es va celebrar dins del marc de la programació amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

En aquesta jornada, organitzada pel servei de Matí i Vesprada del departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelló, els infantils van tindre que recórrer una gimcana de jocs i tallers mitjançant un recorregut guiat, seguint diferents nivells per completar el repte.

Tal com informen desde l’empresa, Oca Grup, el taller està dirigit «a criatures que encara no segueixen els estereotips inculcats per la societat patriarcal que ens envolta». Per això, independentment del seu gènere, les desenes de nens i nenes participants van realizatzar un recorregut amb jocs, com pot ser muntar un camió, preparar el menjar, xutar a porta, planxar una camisa, jugar al futbolí, vestir una nina, cursa d’escalèxtric, etc. per tal de completar el seu passaport de la igualtat.

A més a més, els xiquets i les xiquetes van poder sumar-se al taller de ciència màgica.

Des de l’organització van destacar la importància d’educar en igualtat de gènere des d’edats primerenques. «A aquestes edats (0-12 anys) estan lliures de prejudicis, de manera que implementar un ensenyament igualitàri repercuteix en el seu desenvolupament des d’una perspectiva de gènere». «Aquest fet afavoreix la interiorització d’un comportament cívic en condicions igualitàries i amb una visió comuna; és a dir, una actuació responsable en la societat en què vivim, on pel fet de ser home o dona no s’ha d’establir la imposició d’uns determinats rols socials», van remarcar. «Tot aquest impuls ha de canalitzar-se des d’iniciatives a nivell institucional per poder encaminar l’ensenyament en el camí de la igualtat».