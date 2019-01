La ràdio i la música es convertiran en els grans protagonistes dels centres de Castelló

E l conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló, Enric Porcar, han presentat l’edició 2019 dels projectes educatius L’escola fa ràdio i L’escola canta. Aquests programes són recursos d’innovació centrats en el treball de valors i d’equip i també per a desenvolupar competències en matèria plurilingüe.

En aquest sentit, el conseller Vicent Marzà ha destacat que «quan projectes com aquests funcionen tan bé a escala educativa i són capaços d’implicar i il·lusionar el professorat i l’alumnat, fem tots els possibles per desenvolupar-los encara més. És per això que aquest curs exportem ambdos projectes a més poblacions del territori castellonense per ser exemples d’innovació i models de l’escola en moviment que estem construint».

En referència a L’escola fa ràdio, en total participaran 59 centres educatius de la ciutat de Castelló, la Vall d’Uixó i Benicarló. Aquesta iniciativa te l’objectiu de potenciar l’ús oral i escrit del valencià entre l’alumnat en l’àmbit dels mitjans de comunicació; facilitar la creació de situacions comunicatives reals que n’activen l’ús i la creativitat, així com familiaritzar l’alumnat amb les modalitats dels programes radiofònics. Durant el programa, els docents prepararan amb els seus alumnes un programa de ràdio que enregistraran amb l’ajuda d’un tècnic de so professional. Així, el programa resultant serà emés per Ràdio UJI i estarà disponible en format podcast.

EN 23 LOCALITATS

Per la seua part, L’escola canta es farà a 72 centres educatius de 26 poblacions. Pel que fa a les corresponents a les comarques de la província de Castelló, es durà a terme a la capital de la Plana, Sant Joan de Moró, Benicarló, Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, la Torre d’en Bessora, Vilar de Canes, la Salzadella, Tírig, Xert, Morella, Vilafranca, Forcall, Olocau, la Mata, Cinctorres, Portell de Morella, Castellfort, l’Alcora, la Vall d’Uixó i la Llosa. En total, en aquest projecte de Generalitat hi participaran més de 4.200 alumnes que donaran a conéixer la tradició musical valenciana i podran millorar la competència lingüística del valencià. A més, la iniciativa pretén fomentar una sensibilitat positiva i una convivència entre diferents cultures mitjançant la formació de corals, assenyalen des de Conselleria. Així, amb la implicació del professorat de música, els cors d’alumnes de cada centre prepararan un seguit de cançons per a fer un concert individual durant el curs 2018-2019. A més, com a cloenda del programa, es farà un concert conjunt dels centres de cada comarca.