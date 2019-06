Educar en valors, promoure les accions de voluntariat i involucrar-se en l’educació dels més xicotets són alguns dels objectius que persegueixen uns col·lectius que cada any s’afermen per a convertir-se en un motor essencial en els centres educatius: les Associaciones de Mares i Pares d’Alumnes. I, precisament, per a continuar amb aquesta labor tan indispensable, la Fampa Castelló-Penyagolosa ha organitzat la Trobada d’Ampas dels IES de les Comarques de Castelló, una iniciativa que en la seua primera edició arriba per a quedar-se.

«Volem conéixer de primera mà quines són les necessitats que tenen les nostres Ampas i poder acostar-nos més a elles, ja que en Secundària la finalitat d’aquests organismes i el context educatiu canvia molt», avança la presidenta de la Fampa, Sílvia Centelles, que ha sigut recentment nomenada coordinadora de la Confederació Gonzalo Anaya.

FORMACIÓ I SERVEIS

«Necessitem saber què podem oferir-los, a nivell de formació o serveis, perquè ells al seu torn puguen aconseguir un major nombre de socis», afig la responsable. En aquest sentit, cal recordar que durant els mesos d’estiu, des de la federació treballen cara al curs que ve per a adaptar la formació i els serveis a les famílies de Secundària.

L’esdeveniment, que es celebrarà dissabte que ve a les 10.30 en la seu de la federació (que s’ubica al carrer del Mestre Caballero, 2), està obert a tots els associats, tant membres d’Ampas com de juntes directives, famílies, així com a aquelles Ampas que, encara que no estiguen federades, vulguen compartir els seus projectes i experiències amb altres famílies.

En aquesta jornada, que comptarà amb l’ajuda d’un moderador, participaran cadascuna de les associacions assitents a través d’intervencions en les quals podran contar a la resta de participants les seues inquietuds, projectes i dubtes. «A partir d’això, intentarem elaborar un document que reculla totes les necessitats formatives que tenen les famílies», explica la presidenta de la Fampa Castelló-Penyagolosa.

UNA LABOR VITAL

Tal com expliquen des de la federació, la labor de les Ampas és vital en els diferents centres de la província ja que «tenim la capacitat de poder realitzar gestions davant de qualsevol administració i creem espais comuns en els quals conflueixen totes les famílies». I és que s’ha albirat un canvi en la mentalitat de les famílies, perquè cada vegada estan més implicades en l’educació dels seus fills; i no solament a nivell familiar, sinó escolar. «Les mares i els pares es preocupen pels menús de menjador, per conéixer les metodologies que es realitzaran a l’aula, per canviar l’entorn d’aprenentatge...», comenten.

Unes preocupacions que es tradueixen per part d’aquest col.lectiu en la demanda d’una educació que tinga més en compte les vivències dels alumnes i no tant els assoliments acadèmics que aquestos puguen aconseguir: «I tot això el podem fer realitat a través de les Ampas i dels consells escolars», afigen.