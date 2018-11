Un viatge que consciència sobre la violència masclista

Bésame 2.0 és el resultat d’una proposta de dansa participativa i personal que treballa el tema de la violència de gènere d’una manera íntima i propera, atés que compta amb el treball de l’actriu i ballarina Pepa Cases i d’Ana Esteve, pedagoga i experta en tractament de casos de violència masclista des de fa més de 14 anys. Es tracta d’un espectacle del qual s’han beneficiat nombrosos escolars de la província, com va ser el cas dels alumnes de l’IES Jaume I de Borriana.

Aquest treball parteix d’una peça breu de dansa que, després de 10 anys d’haver sigut creada, torna reformada, reestructurada i evolucionada, amb major durada, alternant text teatral i dansa contemporània. La temàtica d’aquesta peça desafortunadament no passa de moda. Així, d’una manera més teatral i personal, es reprén aquesta versió 2.0 amb la intenció de parlar d’aquesta problemàtica d’una manera artística on s’acosta als adolescents mitjançant una història real i on es fa una xerrada-debat al final de la funció.

Pepa Cases condueix als participants a l’inici d’un matrimoni, unes noces, una il·lusió… un viatge oníric que desencadenarà en violència, impotència, soledat i por. En aquesta proposta, A Tempo Dansa, que treballa sempre personatges femenins des de la dansa contemporània amb un punt de vista crític-social, pretén destacar el tema de la violència de gènere d’una manera senzilla i minimalista.

Durant els matins de novembre i desembre, un total de 1.500 adolescents de centres educatius de tota la província, a més de col·lectius de caràcter social i assistencial, assistiran a aquestes representacions per a reflexionar i conscienciar-se sobre la problemàtica de la violència masclista.