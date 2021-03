Alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Grau creen una revista per a promocionar Castelló

Els alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Grau de Castelló (COSDA) han posat en marxa una original iniciativa: la publicació d'una revista anomenada Castellón Mola. Per tal de divulgar aquest il·lusionant projecte, els seus artífexs han creat un original vídeo promocional.

Els estudiants expliquen que "el moment que estem vivint a causa de la pandèmia mundial ha paralitzat greument el sector turístic. Per això hem volgut posar en marxa aquest projecte, que naix de la nostra inquietud per donar a conéixer la nostra terra que està plena de destins únics que mereixen ser visitats"

Els articles de la publicació recopilen "des de destins top de la província com Morella o Peníscola, a paradisos naturals o històriques fortaleses, passant per esdeveniments multitudinaris com el ventall de festivals locals de la ciutat de Castelló o la Territorio Templario Experience".

"De la mateixa manera, aquest llançament pretén omplir el buit generat per la falta de mobilitat en aquest moment. Guanyar espai en el cor del visitant per a, arribats al moment en què tornem a tindre totes les portes obertes, la província de Castelló es convertisca en la primera opció del turista", asseguren.

El llançament de la publicació es durà a terme en un esdeveniment organitzat pel propi alumnat, en les instal·lacions de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Grau de Castelló el 24 de març. A aquest esdeveniment, on es presentarà la revista, ha confirmat la seua assistència Francesc Colomer, Secretari Autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i la consellera de l'àrea de govern de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Pilar Escuder. A més, en la presentació participaran diferents tècnics de turisme de la província de Castelló.