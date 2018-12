Visites teatralitzades, actuacions i contacontes per tot Castelló

El mes de desembre arriba carregat d’animació i cultura per als més xicotets de la casa. I és que la Conselleria d’Educació ha organitzat una infinitat d’activitats que faran les delícies dels xiquets i xiquetes de la ciutat de Castelló.

Sense anar més lluny, el pròxim 15 de desembre, a les 18.00 hores a la sala simfònica de l’Auditori de Castelló, es desplegarà l’espectacle titulat El bosque de Grimm, una obra teatral que ha viatjat per més d’una desena de països i ha sigut aclamada per la crítica i el públic. No és d’estranyar que s’haja alçat amb el Premi Max 2014 de les arts escèniques al millor espectacle infantil. Es tracta d’una versió contemporània inspirada en els contes clàssics, com ara La caputxeta Roja, Polzet o la Blancaneu, sense text i narrat a través de la música del compositor Maurice Ravel, interpretada en directe. Titelles, teatre gestual i videoescena descriuen els personatges i els moments estel·lars dels contes de sempre en una obra que estimula la imaginació.

La màgia dels contes arribarà el 23 de desembre al Museu de Belles Arts de Castelló amb la sessió Contes de poble, a les 12.00 hores, a càrrec de Felip Kervarek. Una jornada plena d’anècdotes antigues i històries mítiques, tenebroses contalles i succeïts recents que faran pensar a l’espectador. I el dia 27, al museu es desplaçarà La corxera viatgera, on la música en general i el cant en particular es converteixen en potents eines d’expressió de la naturalesa humana. Es tracta d’un taller destinat a alumnes d’Infantil i Primària (primer i segon cicle), així com a famílies, amb l’objectiu d’ajudar-los a explorar els recursos vocals i corporals per a integrar-los en el seu ideari i afavorir els llaços afectius, l’expressió emocional i l’educació vocal. D’una manera lúdica i plenament sensorial, es guiaran les diferents activitats i es vincularan amb l’exposició d’etnologia del Museu de Belles Arts de Castelló amb diferents tipus de dinàmiques per al treball corporal, vocal i musical que fomenten la cohesió del grup.

I, un dia abans, el Teatre Principal de la ciutat serà el protagonista amb l’obra de teatre En els núvols, una història que puja i baixa; una obra en què les bambolles de sabó es converteixen en titelles i en què la imaginació s’apodera de tot quan la realitat et dóna l’esquena.

La programació infantil es tancarà el 29 de desembre amb visites teatralitzades al Museu de Belles Arts on els xiquets podran descobrir els secrets i les històries més curioses, mentre viatgen amunt i avall en el temps per a conèixer el passat de la nostra ciutat i els seus habitants.

Una interessant proposta per a viure els últims dies de l’any d’una manera especial.