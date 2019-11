Álvarez de Toledo exige la imputacion de Torra en la Operación Judas

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sostenido este jueves que el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, "tiene que ser investigado en calidad de imputado" tras darse a conocer el sumario de la Operación Judas en el que uno de los acusados sostiene que planeaban encerrarse en el Parlament con su complicidad. "Estoy segura de que acabará siendo llamado a declarar en calidad de investigado", ha apostillado, aunque por su condición de aforado debería ser llamado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por la Audiencia Nacional.

En una rueda de prensa en la Agencia Catalana de Noticias, la popular ha urgido "psiquiatras" en Cataluña porque se "está llegando a niveles de una degradación política, institucional, civil, moral y hasta a una degradación mental". Álvarez de Toledo ha proclamado que "el independentismo comenzó en los 70 como terrorismo, lo que fue Terra Lliure, y luego intentó convertirse en un movimiento de masas insurreccionales...Mi pregunta es si van a volver ahora pasito a pasito al principio, a esa justificación de la violencia", ha resuelto.

EL TSUNAMI, A LA JEC

Por otro lado, ha anunciado este jueves que el partido llevará ante la Junta Electoral Central (JEC) cuatro recursos -uno por provincia- contra los actos que prepara el Tsunami Democràtic para la jornada de reflexión de este sábado. "Un picnic festivo, reuniéndose un grupo de amigos no sería un delito electoral pero un intento de sabotaje a los colegios, sí", ha arrancado, y ha asegurado que "son propaganda independentista, anticonstitucionalista y claramente un desafío a la jornada electoral", en resumen, "actos de campaña antidemocrática", ha dicho.

Preguntada por cómo dirigirá la denuncia, cuando el Tsunami Democràtic se cobija en el anonimato, ha mandado el encargo a la JEC. De ahí ha cargado duramente contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de saber pero no querer decir quién está detrás de este nuevo actor soberanista porque "se encuentren detrás algunos amigos, futuros socios y presentes socios y aliados".

Asimismo, ha señalado que el candidato del PSOE "trabaja para el prófugo Puigdemont" porque sus declaraciones sobre posibles injerencias en la fiscalía. "Su frase es falaz porque el Gobierno no puede dar instrucciones concretas a los fiscales, puede dar orientaciones generales; es patética porque demuestra que con tal de no decir lo que tiene decir dice cosas que no debería decir jamás, que iba a garantizar plenamente el orden público; y es peligrosa porque sirve de coartada dando estúpidamente argumentos a quienes permiten basar la defensa de Puigdemont", ha apuntalado.

Álvarez de Toledo ha recetado "presencia y presupuesto" para fortalecer el Estado en Cataluña, y ha negado que el PP se avenga a facilitar una investidura del postulante socialista con su abstención: "No nos vamos a abstener con Sánchez", ha zanjado.