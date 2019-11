Los famosos también votan

Los famosos han participado en esta nueva jornada electoral del 10-N como todo hijo de vecino. Todo hijo de vecino que ha querido, o podido (¿habrán llegado todos los votos por correo?) hacerlo. Pero ellos, como tienen quien les escuche, han aprovechado las redes sociales en las que tienes miles de seguidores para animarles a acudir a las urnas.

Así, la actriz Penélope Cruz ha colgado un cartel en el que se puede leer "Vota, por favor", para pedirle a sus numerosos fans que participen en la jornada electoral. En cambio, su implicado marido, Javier Bardem, no se ha pronunciado.

Ver esta publicación en Instagram #vota Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 9 Nov, 2019 a las 11:45 PST

También se han referido a la jornada electoral el portero Iker Casillas, que ha publicado una 'story' en Instagram con un mensaje llamando al voto, y la actriz Paula Echevarría, que mostraba en una foto unos sobres cerrados y el 'hashtag' #Vota. Una imagen valen más que mil palabras.

Ver esta publicación en Instagram #10N #Vota Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 10 Nov, 2019 a las 5:19 PST

La actriz Anabel Alonso, por su parte, muy contundente siempre en Twitter, expresaba un deseo a través de un vídeo que colgaba en Instgaram: "Quiero que mañana, 11 de noviembre, día de mi cumpleaños, sea un día para celebrar, no para lamentar", declaraba la ya exconcursante de 'Masterchef celebrity'.

Ver esta publicación en Instagram ¡¡¡¡A VOTAAAAAARRRR!!!!! Una publicación compartida de Anabel Alonso (@anabelalonso_of) el 10 Nov, 2019 a las 1:41 PST

También han compartido su momento Boris Izaguirre, que, muy en su estilo, comentaba el 'look' que había lucido (muy discreto, por cierto). "Queridos, fui a votar con este 'look'! Pelin camuflado! Pero voté! Llevaba bolígrafo. Pero, muy amables, los de la mesa me prestaron uno y preferí usarlo! Me ha encantado el rollo general de mi colegio electoral!", decía entusiasmado.

Por su parte, Makoke, colaboradora de Tele 5 y ex de Kiko Matamoros, ha dejado de lado la frivolidad que le envuelve y se ha puesto muy seria: "Vamos a cumplir con nuestra obligación electoral, vamos a votar".

El actor Pablo Rivero pedía algo más que votar. En Instagram ha colgado una foto de 'Cuéntame' (la serie de TVE en la que participa), en la que posa con unos carteles de candidatos de otras épocas, como Felipe González, Adolfo Suarez y José María Aznar, y un texto en el que, entre otras cosas, dice: "Espero que todos nos acerquemos hoy a a las urnas para votar con sentido común, sin odios, sin revanchas".