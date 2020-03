«Nos sentimos orgullosos de ayudar a muchas familias a conseguir su hogar»

Con casi 70 años de experiencia en el sector, Carmona 1952 Inmobiliaria y Seguros, es una de las empresas con más arraigo y confianza de la provincia. Sus socios propietarios, los hermanos Cristina y Carlos Carmona Esteve, están al mando de un negocio familiar, altamente especializado, con oficinas estratégicas en Castelló capital, en la plaza de La Paz, 12, 1º, en un edificio con fachada histórica; y en Benicàssim, en la calle Santo Tomás, 121.

-NOELIA MARTÍNEZ: ¿Por qué elegir vender su vivienda con Inmobiliaria Carmona 1952?

-CRISTINA Y CARLOS CARMONA: A lo largo de nuestra historia hemos evolucionado pero en los últimos cinco años, los cambios, y en especial, la tecnología, se han acelerado. Ahora ya no se trata de vender ladrillos, sino en dar solución a problemas y miedos que surgen cuando alguien decide vender su vivienda.

Todos los días escuchamos aquello de «no quiero regalar mi casa», «no tengo prisa» y un largo etcétera de frases que en realidad son una llamada a «necesito ayuda para vender». Nuestra especialización nos permite profundizar en cada venta y atender de forma personalizada. Hacemos todo lo que los dueños no saben, no pueden o no tienen tiempo de hacer. Cada propietario al que hemos ayudado a vender su inmueble nos han inspirado a ser auténticos especialistas y conocer al máximo el mercado.

-N. M.: ¿Cómo se sobrevive a las crisis de la economía?

-C. Y C. C.: Durante tantos años de actividad profesional, en Carmona 1952 Inmobiliaria y Seguros hemos sobrevivido a varias crisis y, en tiempos difíciles, hemos conseguido crecer; pero eso sí, implementando las últimas innovaciones tecnológicas, renovando nuestro sistema de trabajo con departamentos especializados en vendedores y compradores; y dando formación continua a nuestro equipo humano de agentes para mejorar día a día en el servicio al cliente.

-N. M.: ¿Qué les diferencia?

-C. Y C. C.: Somos Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y mediadores de seguros titulados y colegiados, además de tener designaciones específicas como Agentes especialistas en el mercado residencial (CRS), así como peritos judiciales. Nuestros valores son la transparencia y el trabajo bien hecho y nuestra misión es que el cliente se sienta como en casa, es decir, que consigamos que confíe en nosotros para darle el mejor servicio y que, finalmente, nos recomiende. No se trata de vender un inmueble, sino de dar un servicio de calidad.

-N. M.: ¿La obra nueva resurge, aunque sea a cuentagotas?

-C. Y C. C.: En todo este camino hemos recibido también el encargo de comercialización de promociones de obra nueva. Ahora tenemos a la venta una muy innovadora, de 36 unifamiliares en Benicàssim, con zona común con piscina y garajes; una tipología que no existe en el pueblo. Estamos muy agradecidos a Iberdrola Inmobiliaria por confiarnos su venta y pronto se podrá visitar la vivienda piloto. Actualmente, existe un repunte de obra nueva en Benicàssim y Castelló, en zonas concretas, pero no todo lo que se anuncia o publicita se llevará a término. Es importante asesorarse bien para comprar con todas las garantías.

-N. M.: ¿Qué momento vive la demanda residencial y turística?

-C. Y C. C.: Nuestra pertenencia a la red nacional Comprarcasa y varias agrupaciones locales con acuerdos de colaboración nos permiten comercializar los inmuebles en compartición con otras inmobiliarias en España y el extranjero. Hemos participado en ferias nacionales e internacionales, como Fitur, en Madrid; el Salón Inmobiliario de París; o la feria de Londres, entre otros, a efectos de conseguir ventas de inmuebles de costa, sobre todo.

-N. M.: En este 8-M, ¿qué papel juega la mujer en el sector?

-C. Y C. C.: El papel de la mujer en el mundo inmobiliario es cada día más potente, es un reflejo de la sociedad actual; si bien conciliar es igual de difícil. Quedan agencias donde su papel es secundario pero en la mayoría, como en nuestro caso, estamos al mismo nivel y este es el camino. Lo lograremos cuando no tengamos que distinguirnos más que por la valía de las personas.

Soy la delegada en Castellón de la Asociación Profesional de Mujeres Inmobiliarias (AMPSI), que celebra un congreso anual donde acuden mujeres de muchos países, entre ellos EEUU, y la experiencia de ver a profesionales preparadas y con puestos de responsabilidad en todo el planeta nos da mucha fuerza.

-N. M.: ¿Qué perfil tiene el comprador ‘estrella’?

-C. Y C. C.: El primero sigue siendo el comprador de casa; seguido del nacional y, del cliente extranjero, destaca el francés, en Benicàssim. Eso sí, las grandes compras, además del cliente de la tierra, las hacen los extracomunitarios, que eligen Benicàssim o València capital. Es una pena pero a este tipo de cliente no le atrae Castellón ciudad.

-N. M.: ¿Se están recuperando los precios en la vivienda?

-C. Y C. C.: Nuestro mercado local sufrió una crisis severa y la buena noticia es que estos últimos cuatro años se ha recuperado y se ha vendido a muy buen ritmo. Pero aquí los precios no subieron como en las grandes capitales y quizá esa es la razón de haber mantenido el ritmo de ventas y esta tendencia positiva. En estos momentos somos una de las ciudades con mejores oportunidades de inversión. El futuro es incierto, pero a corto plazo se atisba estabilidad.

-N. M.: ¿Qué servicios especiales presta Carmona 1952?

-C. Y C. C.: No podemos contentar a todos nuestros clientes, pero nos sentimos orgullosos de haber ayudado a muchas familias a conseguir su hogar en nuestra larga trayectoria y nuestro objetivo es adaptarnos a los nuevos tiempos que vienen para seguir haciéndolo. Nos formamos para implementar la sostenibilidad en nuestro negocio. Además del sector inmobiliario, somos especialistas en seguros e inversiones, siendo agentes exclusivos de la Compañía AXA.