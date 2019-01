El sector y la feria miman a los clientes de Estados Unidos

Si hay un mercado en el que este año se vuelcan tanto el sector azulejero como Cevisama --con la colaboración de la administración autonómica-- es el estadounidense. Las empresas lo consideran, junto a España y los países más importantes de la Unión Europea, el destino clave para mantener este año el crecimiento de las ventas en un contexto de ralentización económica y dificultades tanto en el norte de África como en Oriente Medio.

El reto es mimar al cliente estadounidense y, para ello, los nuevos premios Ivace Awards for Tile of Spain Promotion, creados entre el Consell y la patronal Ascer para reconocer la labor de los grandes distribuidores, galardonan al mercado americano. Ocho de las empresas importadoras de cerámica más importantes de ese país no solo estarán en València para ser homenajeados, sino que se les ha preparado una intensa agenda de trabajo para que conozcan en profundidad los mejores productos de las firmas españolas.

UN MERCADO CLAVE

Esta especial atención que Cevisama dispensará a los norteamericanos --sin olvidar a los clientes árabes y los europeos-- se debe a que se ha convertido en el mercado más pujante para el azulejo castellonense. Los últimos datos de Comercio Exterior, que corresponden al mes de noviembre, muestran que el crecimiento de las exportaciones al otro lado del Atlántico crecen un 10,5%, cuando el conjunto de las ventas del sector fuera de España suben un 1,67%, resentidas por el mal comportamiento de países como Argelia, Arabia Saudí o el Reino Unido.

Estados Unidos está ya consolidado como el segundo destino del Tile of Spain con unos ingresos que este año superarán los 230 millones de euros. No solo eso, sino que ya amenaza a Francia, que ostenta el primer lugar, debido a que es un mercado en continuo crecimiento y donde las baldosas cerámicas están ganando terreno al que hasta ahora era el material más usado, la moqueta.