Tunaranjo.Online, nueva plataforma para la venta de cítricos ecológicos de Castellón

A apenas un kilómetro de la ermita de la Magdalena de Castelló, a los pies del Parc Natural del Desert de les Palmes, se encuentra la Finca la Magdalena. En este emplazamiento, las hermanas Rosa y Merche Fuentes, con la sabia ayuda de Óscar, su padre, gestionan unos huertos privilegiados. Con máxima ilusión y la ayuda de los técnicos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat (CAEV), han transformado esta zona y han creado Tunaranjo.Online con la página web https://www.tunaranjo.online.

Esta pequeña empresa local vende su cosecha directamente a través de su tienda digital. En la actualidad se centran en las naranjas ecológicas y, mu pronto, harán lo mismo con aguacates ecológicos. Rosa resalta que este proyecto parte de «del impulso y la energía que te da la ilusión y la fuerza de estar convencida de algo. Mi familia, padres y abuelos, han sido agricultores, yo vivo en el campo, rodeada de montañas, plantas, árboles y naranjos, amo y respeto a la naturaleza». «Por ello, cuando tomamos la decisión de dedicarnos a esto queríamos ser coherentes con nuestra forma de ver la agricultura, sin químicos, pesticidas ni prácticas innecesarias y agresivas», revela.

Desde ese momento comenzó a gestarse el proyecto y, «tras sortear obstáculos, para transformar nuestros huertos, conseguimos la certificación del CEAV y, viendo que el modelo de comercialización actual premia a la intermediación y estrangula a los pequeños productores, decidimos emprender y crear nuestra tienda a través de internet». Rosa Fuentes relata que «consideramos que la alternativa on line era la más factible, dado que no hay una protección estatal, tal y como ocurre en muchos otros países, que facilite la venta de nuestros productos, frente a los que se importan del norte o sur de África; no hay ayudas, ni canales que impulsen y publiciten los productos locales, sanos y ecológicos».

En estos momentos, Tunaranjo.Online, que comenzó su andadura oficial en septiembre, comercializa «naranjas de agricultura ecológica, mandarinas extra tempranas clemenrubiPRI23 y arrufatinas». «En noviembre incorporaremos naranjas de otras variedades, siempre certificadas por el CAEV», argumenta Fuertes, al tiempo que recalca que «hemos establecido acuerdos de colaboración con amigos que cultivan también de forma ecológica con el objetivo de compartir sinergias. «En breve dispondremos también de nuestros aguacates ecológicos, que esperamos tengan una excelente acogida», apostilla.

‘Amadrinar’ frutales

Otra de las originales opciones que ofrece Tunaranjo.Online es «a posibilidad de amadrinar árboles, naranjos y aguacates. «Ofrecemos la posibilidad de disponer de un árbol frutal durante un año y una cosecha de 54 kilogramos». «Le ponen nombre y pueden venir a la finca a visitar a su naranjo, además de conseguir descuentos en las compras de la tienda y hasta un 20% para alojarse en la finca o en alojamientos con los que hemos establecido acuerdos de colaboración», repasa la cofundadora de esta plataforma de venta digital.

Contacto: 601 12 57 04 --- contacto@tunaranjo.online --- www.tunaranjo.online