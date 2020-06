"El sector de la educación está preparado para cualquier escenario"

María Guijarro es la subdirectora de la Unidad Corporativa de Investigación y directora de Investigación del Campus Comunidad Valenciana de ESIC Business and Marketing School. En un momento de cambio y evolución en todas las esferas sociales, Guijarro analiza la realidad del sector de la educación.

--¿Cómo se ha adaptado la oferta formativa de ESIC a las sucesivas nuevas situaciones que se han vivido desde el mes de marzo?

-Desde el mes de marzo, ESIC se ha ido adaptando a las restricciones impuestas por el estado de alarma. El claustro de Grado y Posgrado ha trabajado fuerte y con dedicación para que los alumnos siguieran su itinerario formativo. Hemos pasado la formación presencial a on line con la máxima cercanía al alumno que es nuestro principal objetivo.

Durante estos meses nuestros esfuerzos se han centrado en mantener la cercanía que nos caracteriza con el alumno, empresas y sociedad en general. En esta ocasión, y por razones imperiosas el contacto ha sido online.

--¿A día de hoy el componente presencial sigue siendo fundamental en un centro de referencia como es el suyo?

-Para nosotros la presencialidad es importante, nos gusta y consideramos que se establecen una serie de relaciones entre alumnos, profesores, empresas, instituciones muy interesantes. El ser humano, necesita contacto. Tenemos que intentar seguir manteniendo la conexión emocional con el alumno, la tecnología no es la solución . Eso no significa que no hayamos tenido oferta formativa on line, ya que hay determinado target que no dispone del tiempo para acudir a clase presencialmente y necesita formarse y actualizarse.

Sin embargo, en estos meses, los docentes y personal de gestión, en definitiva todo el equipo, hemos constatado que la clase on line da un juego muy interesante. Desde mi punto de vista la mezcla de las dos modalidades, siempre que se pueda, establece una sinergias importantes en el desarrollo competencial del alumnos indistintamente de la etapa educativa en la que se encuentre.

--El mundo del márketing, del management, la publicidad, la comunicación, los recursos humanos, las finanzas y la logística son algunos de los campos en los que se fundamentan sus estudios. ¿Cree que son materias que se han revalorizado en estos meses?

-En estos meses vividos se han producido muchos cambios, los nuevos insights de los consumidores hace que las empresas deban repensar sus modelos de negocio, las necesidades más a corto plazo como la tendencia de consumo marcada a partir del histórico 13M donde se declaraba el Estado de Alarma, son diferentes y estamos en una Nueva Normalidad marcada por una serie de pautas que condicionan nuestra forma de socializar, comprar, consumir y estudiar.

Todo ha cambiado y en estos meses hemos podido ver cómo lo que antes servía, ahora no. Muchos negocios se han visto obligados a reinventarse, a llegar al consumidor de formas que antes nuca lo habían hecho, a escuchar por medios diferentes o ampliando su capacidad de interacción con los clientes. La comunicación de las empresas interna y externa ha cambiado y los recursos humanos de las mismas se enfrentan al desarrollo de capacidades distintas para hacer frente a su día a día.

--A corto plazo celebrarán una nueva edición de su Hackaton. Para quien lo desconozca, ¿en qué consisten estos eventos tan populares entre los estudiantes?

-Es una forma diferente de interactuar alumnos, docentes y empresa. Un reto de empresa o empresas a resolver, tiempo límite y recursos limitados como en la vida real y un equipo de coachs que estimulan y apoyan a los participantes a sacra la mejor versión de ellos para crear nuevos modelos de negocio, innovaciones disruptivas, estrategias diferentes…

En este caso, hemos lanzado Hackeate, una experiencia única que provoca al participante a reflexionar sobre nuevas competencias para esta nueva etapa, nuevos modelos de negocio y nuevas actitudes y comportamientos como sociedad. Cada día aprendemos de todo lo que sucede, y tenemos que seguir aprendiendo y reflexionando sobre lo que está pasando en estos momentos Es decir, un Hackathon con tres esferas: Personas, Business y Sociedad. ¿Con qué objetivo? Reflexionar cual es la mejor versión de nosotros como profesionales (Hackeate persona), qué nuevos insights buscan los consumidores para proponer modelos disruptivos o innovaciones potentes (Hackeate business) y cómo debemos comportarnos como sociedad para salir reforzados de este punto de inflexión mundial que nos ha tocado vivir (Hackeate Sociedad)

--¿Por qué va a ser especial esta edición?

-Porque 2020 ya es un año diferente para todos, ha dejado huella y nos ha retado. Todos hemos sufrido de una manera o de otra, con mayor o menor impacto personal, familiar, económico o social. Enfermedades, despedidas, pérdidas de trabajo, cambios en rutinas y un gran impacto social. Somos muy conscientes que este año tiene que ser diferente, que debemos repensar nuestras competencias, comportamientos, formas de hacer negocios y trabajar.

--Con la situación derivada de la aparición del coronavirus en nuestras vidas, ¿considera que han cambiado las competencias que busca el empresariado para la búsqueda de talento?

-Sí, absolutamente. Más que nunca trabajamos en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. La búsqueda de talento viene determinada por la capacidad que podamos tener de asumir riesgo en entornos de mucha incertidumbre a la hora de tomar decisiones. La capacidad de anticiparnos, ser ágiles ante cambios imprevistos, la resiliencia y las ganas de querer ser mejor como profesional, empresa y sociedad.

--¿Cómo puede ayudar a una persona que se inscribe en el hackeate de ESIC y qué puede aportar a su desarrollo?

-Esta crisis nos ha removido a todos y nos ha hecho plantearnos lo que estábamos haciendo y no estábamos haciendo bien, nos ha hecho despertar e inyectado optimismo para soñar con otra sociedad.

Esto nos está permitiendo hacer acopio de la fuerza necesaria para transformar la fragilidad, la vulnerabilidad, el miedo y el dolor en convicción, unión, compromiso, solidaridad y entrega.

Hackeate ESIC pretende, en primer lugar, que hagamos una reflexión individual de las competencias que creemos que son las más necesitadas qué esfuerzo nos va a costar conseguirlas o mejorarlas y qué puede hacer la empresa y ESIC para ayudarnos a conseguirlas. Durante esta sesión los participantes podrán escuchar, preguntar y hablar con coachs, headhunters y directores de recursos humanos, Michael Page, Tea-Cegos, Psicotec, Hays, Garrigues… sobre qué necesita el mercado de ellos. El ganador de esta esfera recibirá un pack de sesiones coach con formación ad hoc.

La segunda esfera, Hackeate Business, nos hará pensar en innovaciones para las empresas que el participante quiera, se elegirá sector y empresa a mejorar, y se trabajará en equipo para proponer mejoras. Los ganadores se unirán a la implantación de proyectos innovadores que se van a llevar a cabo en diferentes sectores. En esta sesión nos acompañarán directores de diferentes empresas como FaceBook Colombia, Grupo Santander Palo Alto, Fixit, Divina Pastora, Vicky Foods, Sinaia, entre otros…

Y la tercera esfera, Hackeate Sociedad, nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos tratar nuestro entorno, tanto el natural como el relacional, el respeto y cuidado a los demás y a uno mismo. Siempre tenemos que tener muy presente que La calidad humana es la que garantiza resultados económicos en una organización

--¿Quién debería participar?

-Alumnos de grado, posgrado, profesionales que quieran actualizarse, Alumni, todos aquellos que les mueva unirse al cambio.

--Y finalmente, ¿de cara al próximo curso cómo va a ser la oferta formativa del centro? ¿Va a ser una vuelta real a la normalidad?

-En estos momentos todo el sector de la educación está volcado en el nuevo curso académico, contemplando todos los escenarios posibles. Nos hemos preparado para adaptarnos a cualquier escenario. Bajo el punto de vista de un docente que se preocupa por sus alumnos, lo que queremos es hacerles llegar la mejor experiencia formativa sean cuales sean las condiciones del entorno, al igual que ocurre en otros sectores.

De lo que sí estoy seguro es que habrá cada vez más formación y programas on line, promocionados por las distintas universidades y por los diferentes centros adscritos a ellas, y todos los centros educativos van a tener planes de contingencia para poder bascular de una forma rápida ante una situación similar en el futuro.