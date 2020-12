ESIC y Caixa Popular entregan los Premios a la Iniciativa Emprendedora y el Premio de Investors and Demo Day

El campus de Valencia de ESIC Business & Marketing School ha acogido la entrega de los Premios Caixa Popular-ESIC a proyectos de Iniciativa Emprendedora de Grado y Posgrado, y el premio al mejor proyecto presentado en el Investors and Demo Day. Estos reconocimientos se enmarcan dentro de la programación de actividades que ESIC Emprendedores organiza en Valencia con el apoyo de Caixa Popular, fruto del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

El proyecto ganador de la mejor Iniciativa Emprendedora de Grado ha sido presentado por Borja Gálvez, alumno del grado de Administración y Dirección de Empresas más Global Marketing. Su propuesta consiste en una iniciativa llamada CEF SOLUTIONS, que tras recoger su premio comentaba: "Para mi es todo un honor haber ganado este premio, y que una empresa como Caixa Popular y mi escuela, ESIC, respalden y apoyen este tipo de iniciativas creo que es algo muy beneficios tanto para mi como para todos los alumnos".

El proyecto ganador de la mejor Iniciativa Emprendedora de Postgrado ha sido presentado por Héctor Pérez Cabrera, Elena Rodríguez Crevillén, Asiel Pedros Martín y Joaquín Roca Ponz, alumnos del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de ESIC. Su propuesta consiste en la creación de una marca llamada AKUNA. “Personalmente me ha permitido crecer como persona y trabajar con compañeros compartiendo valores como el esfuerzo y el compromiso” comentaba Elena Rodríguez y su compañero de proyecto Héctor Pérez: “A nivel profesional este proyecto me ha permitido aportar las ideas de negocio de otras empresas que he trabajado y así mismo me ha servido para analizar la viabilidad de cómo llevar un negocio en el día a día”.

El último premio fue de Investors and Demo Day, presentado por Christian Troja y Fco. Javier Domínguez, antiguos alumnos del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial con la creación de una startup llamada REFLIP. “Haber ganado un premio como este es una ilusión y un potenciador para nuestro trabajo, vemos que poco a poco se van cumpliendo nuestros sueños. A nivel profesional es un empujón muy grande que nos va ayudar muchísimo” explicaba Fco. Javier Domínguez.

El jurado estaba compuesto por un representante de Caixa Popular, Juan Gallur; Jesús Caro, Subdirección General de Economía Social y Emprendimiento de la Generalitat Valenciana, y Arturo Ortigosa como Responsable de ESIC Emprendedores del campus de Valencia.

ESIC Emprendedores pertenece a la Unidad de Desarrollo Profesional y es el programa de apoyo para alumnos y antiguos alumnos de ESIC Business & Marketing School para acelerar el diseño y puesta en marcha de sus iniciativas emprendedoras. Por ello, acompaña a alumnos, antiguos alumnos y profesores de la Escuela en el diseño e implementación del modelo de negocio, así como en la búsqueda de financiación de estos proyectos empresariales.