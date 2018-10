Unas 65.000 personas claman a favor de la unidad de España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

300. 000 según los organizadores . Puede que no llegen a esa cifra pero 65.000 estoy seguro que tampoco. Es titular podria ser entre 65.000 y 300.000. De todas formas es una cifra impresionante si tenemos en cuenta que los no independentistas convencidos nunca hemos sido en general nacionalistas de nada , desde que salimos de la dictadura no quisimos saber nada dd banderas , himnos ni nacionalismos . Asi que cada uno vale por 10. Un exito .