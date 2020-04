Ábalos confía en que no habrá "picaresca" con la salida de los niños

Las salidas de los menores de 14 años para pasear a partir del próximo domingo parece que traerá cola. Tras las polémicas por la forma en la que el Gobierno anunció esta medida, hay ya quien se pregunta si esta medida de "alivio" en el confinamiento de los menores puede provocar que ciertas personas aprovechen para saltarse el confinamiento que, de momento, se mantendrá como hasta el momento para el resto de grupos de edad. Sin embargo, el ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, parece tener claro que, por regla general, los españoles estamos concienciados.

"La picaresca... siempre hay excepciones pero si algo hemos visto es que la ciudadanía en España tiene mucha conciencia social, tiene mucha capacidad de disciplina. Si los vídeos de gente saltándose el confinamiento merecen tanta difusión es porque son claramente excepcionales", ha defendido el 'número dos' de los socialista en una rueda de prensa en la Moncloa.

Justo en ese momento, el Congreso aprobaba la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo incluído. A este respecto, Ábalos ha recordado que el Gobierno realiza un seguimiento sanitario "día a día" para determinar "las libertades que nos podemos permitir en este régimen de confinamiento". No obstante, ha apuntado que, de momento, no se contempla un horizonte en el que se permitan los desplazamientos a segundas residencias.

Sobre los eventos multitudinarios, el ministro de Transportes ha ofrecido una opinión más clara y concreta: "No veo a corto plazo celebrar eventos masivos, sinceramente no lo puedo ver, porque eso significaría que de un día a otro las cosas cambiaran totalmente y no parece que la situación que hemos vivido y estamos viviendo permita salidas de ese tipo. No lo veo".

Pese a todo, Abalos ha admitido que el Ejecutivo debe trabajar en medidas que permitan un "descanso real" de la ciudadanía al margen de este confinamiento. "Lo importante es mantener el distanciamiento, que no nos haga retroceder. Tenemos que ser tremendamente prudentes a la hora de volver a la normalidad", ha concluído.

Pactos interinstitucionales

Ábalos también ha hecho referencia a la búsqueda de consensos para la reconstrucción del país por la que aboga el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez. En este sentido, como ha hecho el jefe del Ejecutivo en el Congreso, ha pedido que el acuerdo se produzca no solamente a nivel estatal sino dentro de las propias comunidades y ayuntamientos. "Pinchar el pacto no sería otra cosa más que pinchar la esperanza que el conjunto de los españoles merece tener en sus representantes".