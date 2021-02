Ábalos: "Iglesias no podría estar en un Gobierno de un Estado que no es democrático"

Las palabras de Pablo Iglesias sobre la falta de "normalidad política y democrática" en España por la situación de los políticos catalanes presos están levantando polémica dentro del Gobierno de coalición. El último en comentar la afirmación del vicepresidente segundo ha sido el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que ha puesto en duda que el líder de Unidas Podemos piense de verdad que España no es un país democrático "porque no podría estar por tanto en ese Gobierno".

"Yo no creo que el vicepresidente de España piense que está en un estado que no es democrático porque no podría estar, por tanto, en ese Gobierno", ha explicado el dirigente socialista en una entrevista en la Cadena Ser. A renglón seguido, ha apuntado que, en su opinión, Iglesias ha realizado una sinécdoque: "Lo que creo es que a partir de determinados elementos de anormalidad, (Iglesias) pueda caracterizar de anormal el conjunto de la situación democrática. Creo que esa es, en todo caso, la confusión".

No obstante, el ministro de Transportes ha señalado que no existe ninguna "democracia cerrada, ni completa, ni perfecta". Según ha dicho, "si algo caracteriza a la democracia es su capacidad para profundizar sobre ella misma" y "en este caso es normal que haya muchas anormalidades en un sistema democrático". A este respecto, ha insistido en que la esencia de la democracia es hablar de posibles reformas, cuestiones que haya que atajar, asuntos que contemplar...

Las réplicas

Las palabras de Ábalos se suman a las críticas de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de la ministra portavoz, María Jesús Montero. Calvo aseguró el pasado lunes que discrepa "absolutamente" con las palabras del líder de Unidas Podemos y sentenció que en España se da "la normalidad propia de un Estado de Derecho donde se aplican la leyes a todos por igual". Además, señaló que en las elecciones catalanas "todo el que quiere y puede participa" en la campaña y "quien no participa es porque huyó de su país".

La portavoz del Gobierno no fue tan dura con el vicepresidente segundo. Aunque reiteró que España es "una democracia plena", Montero enmarcó las declaraciones de Iglesias en el contexto de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña. "El vicepresidente es líder de una formación que se presenta a las elecciones que claramente ha transmitido cuáles son sus pretensiones en términos de electorado y alianza", enfatizó.

"No nos conformamos"

Pese a los reproches de sus socios, los morados siguen sosteniendo que en España hay anormalidades democráticas. "Para Podemos esto no es normal. Para otros es la normalidad. Nosotros no nos conformamos. ¿Y tú?", sostiene la formación de Iglesias en un vídeo publicado en las redes sociales. En el vídeo se pueden observar distintas noticias sobre el rey emérito, la condena al rapero Pablo Hasél, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial o informaciones sobre la presunto financiación ilegal del PP.