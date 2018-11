La Abogacía del Estado acusará por sedición y malversación a los líderes del 'procés'

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, acusará este viernes a los líderes del 'procés' que se sentarán en el banquillo a partir de enero por declarar la independencia de Catalunya unilateralmente por un delito de sedición y otro de malversación, según fuentes jurídicas.

A diferencia de la fiscalía, los servicios jurídicos del Estado consideran que lo ocurrido en Catalunya en septiembre y octubre del año pasado no incluyó la violencia suficiente como para acusar por rebelión, como hará el ministerio público y la acusación que ejerce Vox. Por ello su acusación se centrará en la sedición y la malversación para los procesados por rebelión o este último delito.

Los procesados por rebelión son los que se encuentran en prisión. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el 'exconseller' de Interior Joaquim Fom, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Forcadell, Sànchez y Cuixart solo fueron procesados por rebelión, ya que no formaban parte del Govern, por lo que no pueden ser considerados responsables del dinero público que se pudo destinar al referéndum ilegal del 1-O. Los demás sumaron a ese grave delito el de malversación. No obstante, esa diferencia solo puede trasladarse en los escritos de calificación del fiscal en una solicitud de más o menos años de cárcel por la rebelión, porque esta absorbe la malversación.

No ocurre así con la sedición que sí permite acusar también por el desvío del dinero público, lo que en la práctica puede suponer más años de cárcel, si se tiene en cuenta que quienes la inducen, sostienen o dirigen pueden ser castigados con entre 8 y 10 años de cárcel, y de 10 a 15, sin fueran personas constituidas en autoridad. Para los demás sediciosos la pena prevista va de 4 a 8 años. La malversación, por su parte, se castiga con entre dos a seis años de prisión, pero puede llegar hasta 12 años de cárcel "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros". La Guardia Civil elevó en junio el dinero presuntamente malversado a 3,2 millones de euros, entre lo abonado y lo pendiente de pago.