Agenda del jueves 14 del juicio del 'procés'

El juicio por el procés independentista en Cataluña continuará este jueves en el Tribunal Supremo con las declaraciones de los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la fallida declaración unilateral de independencia (DUI) de 27 octubre del 2017.

En la jornada de este jueves, que empezará a las 10 de la mañana con la declaración de Oriol Junqueras, se dará el pistoletazo de salida a una nueva fase tras las cuestiones previas que ocuparon las sesiones del martes y el miércoles.

Aun así, está previsto que antes de que Junqueras declare, el tribunal se pronuncie sobre algunas de las pruebas solicitadas por las defensas.

El primero en ser interrogado será el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, para quien la fiscalía reclama 25 años de cárcel. Una de las calves de su declaración es si responderá a las preguntas del fiscal o solo a las de su abogado, pues hasta ahora no se ha podido saber cual será la estrategia que empleará su defensa.

Lo que sí han expresado en privado varios acusados es que no contestarán a las cuestiones planteadas por Vox, que ejerce la acusación popular. En el caso de que el interrogatorio de Junqueras no se alargue demasiado, el segundo en ser interrogado será el exconseller de Interior, Joaquim Forn. Si no diera tiempo, su declaración se practicará el próximo martes, ya que los viernes y los lunes no se han fijado sesiones.