Albert Rivera, sobre Ada Colau: "No nos olvidemos, es independentista"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este miércoles que prefiere al candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, que a la alcaldesa en funciones, Ada Colau, "que, no nos olvidemos, es independentista, tiene un lazo amarillo en el ayuntamiento y el 1 de octubre facilitó las urnas".

En una entrevista en Telecinco, preguntado sobre si Ciudadanosse equivocó en Barcelona al respaldar la plataforma que lidera Manuel Valls, Rivera ha considerado que "se hizo lo correcto" a fin de aglutinar el voto constitucionalista en torno a una candidatura, si bien ha admitido que el problema fue "crecer menos de lo esperado".

Y por eso, ha dicho, "haremos oposición y estaremos vigilantes a lo que haga el futuro alcalde de Barcelona", porque al nacionalismo no hay que darle "ni agua".

No obstante, Rivera ha insistido en que los concejales de Ciudadanos"que son militantes" no van a ofrecer gratuitamente ningún apoyo a Colau y ha recordado que la actual alcaldesa en funciones "no ha deshojado aún su margarita", es independentista y no le merece ninguna confianza.