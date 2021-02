Álvarez de Toledo acusa a Casado: "La responsabilidad es del líder del partido"

La exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado con dureza contra Pablo Casado después del batacazo del partido en las elecciones catalanas del pasado 14-F. Mediante una entrevista con 'El Mundo', Álvarez de Toledo ha calificado de "errática" la estrategia de Casado, pues entiende que con ella ha dejado a "votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente" para votar al PP.

Álvarez de Toledo no culpa a Alejandro Fernández, si no a Casado. "En mi opinión no ha fallado el candidato, ha fallado la estrategia errática, profundamente equivocada, de la dirección nacional, que ha dejado huérfanos a muchos votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente para votarnos". Además, critica al PP de Casado, y afirma que no entiende por qué "han querido resucitar el catalanismo en lugar de reforzar el constitucionalismo. ¿Por qué lo han hecho? Para mí es un misterio político y psicológico."

Para Álvarez de Toledo, "ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español". "Casado se ha dejado jirones de credibilidad como líder del constitucionalismo. El liderazgo es de pablo Casado y suya ha sido la presencia constante en la campaña", subraya, para zanjar con dureza: "La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido".

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado estas palabras de la exportavoz. Aunque ha admitido que el resultado obtenido en Cataluña es "muy malo" y que por ello "corresponde analizar en el ámbito interno cuáles son las causas y corregir si es necesario el rumbo para obtener confianza de los catalanes".