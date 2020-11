Álvarez de Toledo reprocha a Casado que "no existe la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer"

La diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha reprochado este miércoles al líder de los 'populares', Pablo Casado, que "no existe la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer" y ha lamentado que se deje llevar "por la voluntad de distanciarse como sea" de Vox.

Así se ha expresado la exportavoz parlamentaria tras un acto organizado en la sede del PP con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde Casado ha señalado que "no hay que poner paños calientes ni eufemismos" a la violencia de género. "Fueron asesinadas por hombres que no eran hombres, sino animales. La violencia contra la mujer es perpetrada por cobardes, por gente miserable, muchas veces en la intimidad del hogar", ha dicho la diputada en un vídeo colgado en su canal de Youtube.

A propósito de unas declaraciones de Pablo Casado sobre la violencia contra la mujer.



CATilinarias IX / Negacionismo https://t.co/ywAqvoIhLp — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 25, 2020

Según Álvarez de Toledo, el líder del PP ha asegurado que "hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer y ha censurado radicalmente el negacionismo de la violencia de genero" para "distanciarse como sea" de los planteamientos de Vox.

"No existe ninguna prueba empírica, científica o fáctica de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer", ha reclamado la diputada, que ha puntualizado que los "asesinos son gente sin principios, cobardes y animales" pero "excepciones dentro de la excepción".

"El odio a la mujer"

"Los maltratadores, asesinos y violadores no son delegados de genero, no son representantes de lo masculino, no son miembros de un presunto colectivo que tiene como seña de identidad el odio o la violencia hacia la mujer", ha señalado Álvarez de Toledo, al tiempo que ha incidido en que "decir que las mujeres son víctimas de un terrorismo machista" es "falso y absurdo".

A su juicio, los partidos de izquierda insisten en "instrumentalizar el dolor privado" y "presentar la violencia de pareja como un crimen cultural, política, fruto de un supuesto heteropatriarcado, machista, capitalista y opresor". "Es una visión falsa e inútil para abordar la violencia que sufren mujeres. No hay ideología detrás del asesinato o la violación, no hay organización de hombres que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha insistido.

Por último, la diputada ha lamentado que Casado asuma la "agenda lingüística de la izquierda mas mendaz y oportunista" y ha animado a que, si el PP quiere buscar votos en el centro izquierda, busque en el "progresismo ilustrado" que rechaza "políticas identitarias porque promueven el colectivismo, el conflicto y la discriminación".