Anticorrupción, en contra de investigar a Pablo Iglesias por el 'caso Dina'

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía General del Estado en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el llamado 'caso Dina', cuyas pesquisas tratan de esclarecer el robo del móvil de la exasesora del partido Dina Bousselham.

Según ha adelantado 'La Vanguardia' y ha confirmado este diario, esa nota interna se habría entregado al teniente fiscal Luis Navajas para que la tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves, al ser preguntada al respecto, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público sobre Iglesias.

Fuentes fiscales confirman que esa nota interna ha sido enviada a la fiscalía general. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe del Ministerio Fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Por otra parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a través de un comunicado se suma a la denuncia del juez Manuel García-Castellón, en el que interpela al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de que se tomen las medidas idóneas para su protección y "para velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país".