La app del Gobierno dobla los contactos de covid detectados por los rastreadores

Mucho se ha hablado desde que el coronavirus cambió por completo la vida en el planeta, de cómo las apps de rastreo podrían ayudar a frenar la pandemia. Ya hay varios países europeos que las usan como complemento y asistencia a los equipos humanos de rastreo, y en España su implantación masiva podría llegar a partir de mediados de septiembre, según ha explicado este lunes la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, en una rueda de prensa en la que ha detallado los principales logros de la prueba experimental que se ha realizado en La Gomera (Canarias), entre el 29 de junio y el 31 de julio.

La prueba piloto de la app llamada ‘Radar Covid’ ha tenido unos resultados “altamente satisfactorios”, entre otras razones, porque “prácticamente dobla” la capacidad de detección de los equipos de rastreadores contratados por las comunidades autónomas, ya que localiza 6,4 contactos estrechos frente a los 3,5 de media detectados en Canarias. En Catalunya, según los datos de la red nacional de vigilancia epidemiológica, se localizan una media de dos y en otras autonomías como Castilla-La Mancha uno. De ahí que la ayuda de la tecnología podría ser fundamental en un contexto de expansión de la epidemia en el que las administraciones más afectadas están demostrando tardanza y dificultades a la hora de aumentar los equipos de rastreadores.

Interés "masivo"

La intención del Ejecutivo es que la app esté disponible, para todas aquellas comunidades que lo soliciten, a partir del 15 de septiembre, un mes antes de lo previsto. Y existe la posibilidad de que en Canarias y Baleares, debido a su vinculación con el turismo, se implante el 10 de agosto “por procedimiento de urgencia”. Según ha explicado la secretaria de Estado, las administraciones regionales están mostrado un “interés masivo” en ponerla en marcha, si bien su implantación requiere de un “pequeño desarrollo”, por lo que no se puede comenzar a usar ya de manera generalizada.

Radar Covid es una app que se puede descargar en los principales sistemas operativos de los smartphones y cuyo uso es “voluntario y anónimo”, según ha destacado Artigas. De hecho, no solicita ningún dato al usuario que se la descarga, ni nombre ni información adicional, sino que la administración le asigna un número aleatorio. Además, utiliza un procedimiento descentralizado por el que los datos se almacenan en el teléfono del usuario y no en el servidor. La aplicación detecta los contactos estrechos, es decir todo aquel terminal que ha estado a una distancia de menos de dos metros un mínimo de 15 minutos, por Bluetooth. Y, en caso de que un usuario sea diagnosticado de Covid, debe decidir si da su consentimiento o no para que el sistema envíe una notificación anónima a sus contactos y las instrucciones de cómo proceder. Pero sin avisar ni de dónde ni cuándo se produjo el contacto.

En la Gomera, donde se simularon cuatro oleadas de contagios, el 61% de los usuarios comunicó los positivos, pero el porcentaje podría crecer porque muchos ciudadanos no avisaron al tratarse de una prueba piloto. Además, la valoración general es de 8,2 sobre 10.

Menos intrusiva

“Es un complemento útil. La ‘app’ ve más que nosotros, porque sólo recordamos los contactos conocidos. Es más rápida y tiene más memoria, por lo que registra más contactos que nosotros. Es anónima y mucho menos intrusiva que recibir una llamada de alguien para reconstruir lo que has hecho en los últimos 15 días. Nuestra valoración es más que positiva”, ha concluido la secretaria de Estado, quien ha subrayado que se está trabajando para que el sistema sea compatible con otros similares a nivel europeo.