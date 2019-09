Arranca la semana clave sin avances en la negociación

Arranca la semana crucial para aclarar volvemos a elecciones o hay un acuerdo de última hora que las evite. Aunque el plazo formal expira el 23 de septiembre, el calendario impone su ley. Si esta semana no hay un pacto entre PSOE y Unidas Podemos no daría tiempo a realizar los trámites preceptivos para la investidura: ronda de contactos del Rey, convocatoria del pleno en el Congreso con cuarenta y ocho horas de antelación y segunda votación dos días más tarde. En la práctica, si el próximo lunes 16-S no hay acuerdo, el reloj correrá inexorablemente hacia una repetición electoral el 10 de noviembre.

Queda tiempo pero las señales no son halagüeñas. PSOE y Unidas Podemos no han vuelto a contactar desde el pasado jueves, cuando se reunieron en un encuentro en el que constataron sus diferencias y no llegaron a acuerdo alguno. Aunque se comprometieron a seguir negociando, lo cierto es que han pasado ya tres días en blanco. La vicepresidenta del Gobierno señaló este domingo en La Sexta que si no recibe una llamada antes, prevé contactar con el jefe negociador de los morados, Pablo Echenique, este lunes o el martes.

El miércoles el Congreso medirá el estado de la negociación. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, comparecerá para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos, y se someterá a la sesión de control. Se verá entonces el tono que emplea Unidas Podemos en sus intervenciones. Su líder, Pablo Iglesias, preguntará a Sánchez por su balance de los meses que lleva el Gobierno en funciones.