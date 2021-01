El asalto al Capitolio se cuela en la batalla política española

La política estadounidense, y todo lo que la rodea, acaba teniendo repercusión en el resto del mundo. Y el asalto al Capitolio que se vivió este miércoles en Estados Unidos no iba a ser menos. Los partidos políticos españoles han introducido los sucesos ocurridos en Washington en su lucha partidista. Comparaciones con las manifestaciones de 2018 frente al Parlament, advertencias sobre los riesgos de las formaciones de extrema derecha o alusiones a las movilizaciones que rodearon el Congreso en 2016 han sido algunos de los mensajes que han lanzado los líderes políticos españoles en las redes sociales.

Con las primeras imágenes de manifestantes pro Donald Trump irrumpiendo en el Capitolio, llegaron los primeros mensajes de los políticos españoles. Pese a que los principales dirigentes evitaron entrar en polémicas, en las filas de todos los partidos no tardaron en utilizar los disturbios como arma arrojadiza.

Uno de los primeros fue el secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, que comparó lo ocurrido con las movilizaciones para rodear el Congreso que tuvieron lugar en 2016 y en las manifestaciones ante el Parlamento andaluz en 2019 cuando Vox irrumpió en las instituciones y el PP se hizo con la presidencia tras más de 25 años de gobierno socialista. El dirigente conservador recordaba que los que impulsaron esos movimientos son "los radicales que hoy gobiernan.

El mismo mensaje lo lanzó el expresidente de Cs, Albert Rivera, en sus redes sociales. "Lo que hoy está haciendo Trump es lo que ya hizo Podemos en el Congreso en 2016 y el PSOE en el parlamento andaluz en 2019", sentenció en Twitter. Aun que Rivera está fuera del partido, su publicación fue compartida por varios dirigentes naranjas. Entre ellos el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, que adjuntó un vídeo de la movilización de 2016 ante la Cámara baja. "Seguidores de Trump no respetan el resultado electoral e intentan violentar la sede de la soberanía nacional. Espera, son podemitas rodeando el Congreso", escribió junto al vídeo.

Seguidores de Trump no respetan el resultado electoral e intentan violentar la sede de la soberanía nacional. Espera, son podemitas rodeando el Congreso y lanzándonos objetos a varios diputados de Ciudadanos porque no les gustaba el gobierno que se iba a formar dentro. pic.twitter.com/r2BGQ3fJJP

Los naranjas, además, vincularon las imágenes vividas en Estados Unidos con las manifestaciones independentistas que llegaron hasta las puertas del Parlament. "No es Washington, sino el Parlament de Cataluña. No respondían a Trump, sino al 'apretad, apretad' de Torra", explicó el candidato de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, en Twitter junto a un vídeo en el que se podía ver a decenas de manifestantes con banderas independentistas.

Señor Torrent. Muy de acuerdo. ¿Le suenan estas imágenes? No es Washington, sino el Parlament de Catalunya. No respondían a Trump, sino al "apretad, apretad" de Torra.



No olvidamos cómo alimentaron y abrieron las puertas de la casa de todos los catalanes al populismo separatista https://t.co/Nun0y5I493 pic.twitter.com/EkpWlV51eT